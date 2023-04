Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Así repartía el botín la empresa que cobraba los impuestos a los ejidenses

lunes 03 de abril de 2023 , 05:00h

La sentencia de la Operación Poniente, en la que el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, y su interventor, Juan Antonio Alemán, han sido condenados a 5 y 7 años de prisión respectivamente, explica con detalle cómo se montó un entramado para gestionar el cobro de los impuestos a los ejidenses, y cómo se repartían luego los beneficios.

Según la sentencia consultada por Noticias de Almería, el entramado comienza con una empresa vinculada a Juan Antonio Galán –también condenado en este caso-, luego se extiende la participación de Ambrosio Cuevas, para finalmente hacerle sitio a Jesús Aragón.

A partir de ahí se monta otra sociedad más para desviar el dinero, y desde ella se aceptan facturas de otras mercantiles a las que se les paga, repartiendo así el botín, siendo el más beneficiado precisamente el interventor municipal.

Clabert Gestión, S.L. Constituida en el año 2001 y con posterioridad adquieren participaciones sociales otros acusados en esta causa. Así entre 2002 y 2003 Juan Antonio G. M. adquirió, a través de GP Santander S.L., 662 participaciones; en el año 2002, ACG Agencia de Consultoría y Gestión S.L., propiedad de Ambrosio C. G. , adquirió 31 participaciones y en el año 2003, Sillar y Raíz S.L., propiedad de Jesús A. G. , adquirió otras 31 participaciones.

Desde 2006 hasta 2009 las participaciones sociales se distribuyen de la siguiente forma: GP Santander S.L., 80%; ACG Agencia de Consultoría y Gestión S.L., 10%; Sillar y Raíz S.L., 10%.

Se trata de una sociedad controlada por Juan Antonio G. M. , de la que es administrador único en todo el periodo 2002-2009 Ambrosio C. G. .

La mayor parte de los ingresos de Clabert Gestión entre los años 2004 a 2008,

provienen directa o indirectamente del Ayuntamiento de El Ejido a través de la facturación realizada al propio Ayuntamiento, a Colaboradora de Gestión y Recaudación y a la empresa mixta Elsur, fundamentalmente, que se concreta en las siguientes cantidades:

Año 2004: 962.853,34 €

Año 2005: 1.282.743,22 €

Año 2006: 1.285.997,35 €

Año 2007: 1.350.514,89 €

Año 2008: 1.373.869,05€

En total: 6.255.977,85 euros.

Clabert Gestión era una sociedad a través de la cual se desviaban fondos procedentes de las contrataciones llevadas a cabo por la mercantil Colaboradora de Gestión y Recaudación, S.L. tanto con el Ayuntamiento de El Ejido como con Elsur fundamentalmente, para distribuirlos entre sus partícipes y otros beneficiarios de comisiones ilegales.

Juan Julián H. V. controlaba como administrador solidario y luego único, la mercantil Colaboradora de Gestión y Recaudación, S.L., constituida en el año 2000 como socio mayoritario por su padre, ya fallecido y que, mediante contrato de concesión de servicios públicos de fecha 27 de noviembre de 2000, obtuvo la gestión del servicio de recaudación municipal en vía voluntaria, y la contratación de los servicios y trabajos materiales de apoyo a la recaudación municipal en vía ejecutiva del Ayuntamiento de El Ejido .

En fecha 12 de julio de 2002, se amplía dicho contrato incluyendo la prestación global de servicios de asistencia técnica a la Unidad de Servicios Fiscales del Ayuntamiento. Con ello abarcaba, definitivamente, toda la recaudación tributaria del Ayuntamiento de El Ejido. Fue renovado en fecha 5 de abril de 2004 y estaba sujeto, en cuanto a su duración, a prorrogas automáticas, salvo denuncia de algunas de las partes.

Durante el periodo comprendido entre los años 2002 a 2009, Colaboradora de Gestión y Recaudación, ha facturado al Ayuntamiento de El Ejido por la prestación de los servicios antes mencionados, la cantidad de 22.469.174,97 euros.

Asimismo, Colaboradora de Gestión y Recaudación S.L., desde el 1 de Enero de 2001 tenía contratado con Elsur la prestación a esta última de los servicios de cobro de los recibos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales. Dicho contrato fue renovado el 1 de Enero de 2004 acordándose la prórroga automática del mismo anualmente salvo denuncia expresa de alguna de las partes. Los contratos fueron celebrados entre el Gerente de Elsur, el acusado Manuel C. P. y el padre del acusado Juan Julián H. V. .

Por último, se celebró un nuevo contrato con el mismo objeto en fecha 1 de Enero de 2009, entre el nuevo Gerente y el Director de Producción de Elsur, Mario Pulido Egea y el acusado Miguel Ángel R. B. , respectivamente, por parte de la empresa mixta, y el padre del acusado Juan Julián H. V. , en representación de Colaboradora de Gestión, con la finalidad de ajustar el precio de la prestación de dichos servicios, acordando dejar sin efecto los contratos anteriores.

Durante el periodo comprendido entre los años 2002 a 2009, Colaboradora de Gestión y Recaudación S.L., ha facturado a Elsur por la prestación de los servicios antes mencionados, la cantidad de 1.667.878,80 euros.

Colaboradora de Gestión y Recaudación, S.L., representada por su administrador solidario, el acusado Juan Julián H. V. , de una parte, y Clabert Gestión, S.L., representada por su administrador Ambrosio C. G. , de otra, suscribieron en fecha 12 de julio de 2002 un contrato en virtud del cual Colaboradora subcontrataba a Clabert la prestación global de servicios de asistencia técnica a la Unidad de Servicios Fiscales del Ayuntamiento que Colaboradora había contratado ese mismo día con el Ayuntamiento de El Ejido.

El contrato fue ampliado posteriormente en fecha 30 de septiembre de 2003. El 16 de julio de 2008 Clabert firma un contrato con el Ayuntamiento subrogándose en el contrato celebrado el 12 de julio de 2002 entre la Corporación local y Colaboradora de Gestión.

Una vez que Clabert Gestión se hace con el control de los servicios que en principio tenía contratados la mercantil Colaboradora de Gestión y Recaudación, S.L. con el Ayuntamiento de Ejido, a través de la subcontratación de los mismos, es decir, de Colaboradora a Clabert, entra en escena la mercantil Multigestión Nuevo Ejido, S.L., sociedad patrimonial de la familia G. , controlada, desde su constitución en 2002 por los acusados Juan Antonio G. M., su esposa Gema de la P. M. , y su hija Yolanda G. de la P. , que no desarrolla actividad económica real al margen de la administración de los bienes de ese grupo empresarial y a la que se ha hecho referencia en el Apartado Tercero de los Hechos Probados.

A través de Multigestión Nuevo Ejido se lleva a cabo el pago de cantidades no justificadas bajo la fórmula de "servicios profesionales independientes" equivalente a prestación de servicios de asesoramiento que realmente no se llevaron a cabo, dado que no se hallaron en los registros judiciales, ni se han aportado por las empresas intervinientes ningún contrato, parte de trabajo, informes, actas de reuniones de seguimiento, estudios o documentos en los que se hubiesen materializado los servicios supuestamente prestados por los que Multigestion ha facturado a Clabert, entre 2004 y 2009, un total de 2.059.252 € más IVA, distribuida del siguiente modo:

Año 2004: 304.076 €

Año 2005: 411.776 €

Año 2006: 402.000 €

Año 2007: 408.000 €

Año 2008: 501.000 €

Año 2009: 32.400 €

En total, incluyendo la repercusión legal del IVA, 2.388.732,32 euros. Constan únicamente las facturas declaradas en el modelo 347 de Hacienda con una descripción genérica que no concreta los servicios facturados ni detalla los componentes que integran el precio de cada factura.

Mediante la fórmula ficticia de "servicios profesionales independientes", además de Multigestión Nuevo Ejido, han facturado a Clabert Gestión, S.L., durante los años 2004 a 2009, las siguientes mercantiles:

- ACG Agencia de Consultoría y Gestión, S.L., propiedad del acusado Ambrosio C. G. , la cantidad de 365.900 euros más IVA, distribuida del siguiente modo:

Año 2004: 55.300 €

Año 2005: 75.400 €

Año 2006: 68.400 €

Año 2007: 68.400 €

Año 2008: 76.800 €

Año 2009: 21.600 €

En total, incluyendo IVA, 424.444 €.

- Sillar y Raíz, S.L., propiedad del acusado Jesús A. G. , la cantidad de 42.975 euros más IVA, distribuida del siguiente modo:

Año 2004: 24.975 €

Año 2005: 18.000 €

En total, incluyendo IVA, 49.851 €.

Las cantidades abonadas por Clabert a Multigestión Nuevo Ejido, ACG y Sillar y Raíz por servicios inexistentes ascienden globalmente a 2.863.027,32 euros.

A su vez Multigestión Nuevo Ejido, que percibe la mayor parte de los fondos ilícitos, distribuye también parte de los obtenidos a través de sociedades pertenecientes a otros acusados, usando la misma fórmula de asesoramiento ficticio entre ellas. Así, durante el mismo periodo 2004 a 2009, se realizó la siguiente facturación (IVA incluido) que pagó Multigestión:

- Sillar y Raíz, S.L., propiedad del acusado Jesús A. R. , le factura 209.380 euros, distribuida del siguiente modo:

Año 2004: 19.140 €

Año 2005: 37.120 €

Año 2006: 48.720 €

Año 2007: 48.720 €

Año 2008: 55.680 €

- GP Santander, S.L., propiedad del acusado Juan Antonio G. M. así como de su esposa e hija, también acusadas, le facturó 31.733,34 euros, distribuida del siguiente modo:

Año 2007: 5.326,53 €

Año 2008: 10.427,22 €

Año 2009: 15.979,59 €

- Sistemas de Dirección, S.L., propiedad del acusado José Antonio A. B. , le facturó 1.025.000,20 euros, distribuida del siguiente modo:

Año 2004: 249.165,20 €

Año 2005: 244.340 €

Año 2006: 236.220 €

Año 2007: 236.220 €

Año 2008: 59.055 €

A lo que hay que agregar, como se reseñó en el Cuarto Hecho Probado, 34.858,14 € en 2002 y 83.663,22 € en 2003. En total, 1.143.521,56 € en el periodo 2002-2009.

Aparte de ello, Sistemas de Dirección recibió de Colaboradora de Gestión y Recaudación, administrada por el acusado Juan Julián H. V. , por inexistentes servicios de asesoramiento, otros pagos que se concretaron en el Hecho Cuarto, entre los años 2000 a 2009, por importe total de 685.836,87 euros.