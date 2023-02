Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Así se escribe la historia Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por miércoles 01 de febrero de 2023 , 08:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es posible que a estas horas se puedan contar con los dedos de una mano las personas que realmente saben lo sucedido con la polémica de las obras del AVE en Almería, especialmente lo concerniente al soterramiento. Eso sí, hay innumerables declaraciones, cruce de acusaciones y alguna romería a Madrid, tal como las que desde hace casi 30 años se vienen produciendo con la Mesa de las Infraestructuras para las autovías, el agua, los vuelos… y después la del Tren; y así sucesivamente, hasta la desazón, el choteo, el engaño, el hastío y la madre que los parió. Les contaré que el cuento del soterramiento de las vías del tren fue objeto de burla y trile en varias campañas electorales. En plena vorágine electoral para las municipales tres partidos presentaron tres proyectos de soterramiento: el PSOE/IUCA , con Santi y Diego Cervantes, presentó el famoso proyecto del lago con dos edificios singulares de gran altura. Este proyecto fue encargado al Estudio Leira-Bustindúi (unos de los socios es el marido de Manuela Carmena, la que fuera alcaldesa podemita de Madrid). Otro proyecto lo presentó el PP de Luisrro con un ambicioso cambio en la configuración urbanística del entorno de Oliveros y Cable Inglés. Y el tercer proyecto en liza lo presentó el GIAL de Juan Megino, con una lanzadera subterránea por la carretera de Sierra Alhamilla. Ni que decir tiene que todo esto quedó en nada. Posteriormente, el PSOE de Zapatero lanzó otra promesa sorprendente. En la presentación de un sello conmemorativo de Correos con la imagen de la vieja estación, el secretario de Estado, Jesús Miranda Hita, reclamó atención, miró al soslayo y anunció el soterramiento integral y sufragado íntegramente por el gobierno de Zapatero… fuese, y no hubo nada. El PSOE perdió las elecciones, y puso en marcha un reloj que marcaba puntualmente las horas sin obras del AVE. Previamente, Rajoy anunció que, tras la crisis de 2008, sólo se podía afrontar un proyecto: la terminación de la A-7 con Málaga o proseguir las obras del AVE. Ahora, tras todas estas humillantes milongas, el gobierno de Pedro Sánchez dice sentirse traicionado por la ruptura unilateral de la Junta de Andalucía. Ruptura inexistente, pues nunca se sustanció convenio alguno; todo ha sido un ir y venir de bandazos. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Almería previó una participación de 30 millones de euros, de los cuales ya tiene ocho millones listos para desembolsar. La Junta tenía previsto unos 17 millones, pero ha aumentado sus participación hasta triplicar la cantidad inicial. Y, aunque Ayuntamiento y Junta de Andalucía han aumentado las partidas económicas, va el gobierno de Pedro Sánchez y dice que se ha roto el convenio y esto pone en riesgo los plazos de ejecución y los fondos europeos. De toda esta historia sólo extraigo una enseñanza: nunca hagas tratos con un gobierno socialista. Ya tuvimos la experiencia con las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial y Plaza Vieja. El Ayuntamiento puso lo que le correspondía, pero la Junta del PSOE no cumplió con su parte. El Ayuntamiento adelantó el dinero de la Junta, pero no bastó para que se agilizaran las obras y, además, el PSOE hizo todo lo posible para boicotear el proyecto llevando al TSJA el contencioso de los ficus, manteniendo la Plaza Vieja en condiciones impresentables. Y así se escribe la historia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

