Con motivo de la cumbre hispano-marroquí, ofrecemos algunos datos de cómo Marruecos lleva años preparándose para ser el gran sustituto de Almería en Europa Con motivo del encuentro que se celebrará este uno de febrero, entre España y Marruecos, con la presencia de los jefes de gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Aziz Ajanuch, ofremos algunos datos sobre la cuestión agraria en el país vecino, cómo afecta a Almería, así como el reconocimiento de que las condiciones laborales son malas, según el propio Ejecutivo alauita. Marruecos está impulsando la agricultura bajo plástico a través de una iniciativa nacional llamada "Marruecos Bajo Plástico". Esta iniciativa busca fomentar el uso de invernaderos y lonas de plástico para proteger las cosechas en ambientes extremos. Esto ayuda a los agricultores a obtener mejores resultados y producir mayores cantidades de alimentos. La iniciativa también está ayudando a los agricultores a mejorar su calidad de vida al reducir el costo de la producción, mejorar la rentabilidad y reducir el riesgo de pérdida de las cosechas. Esta iniciativa también está ayudando a reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, lo que contribuye a la sostenibilidad ambiental. La iniciativa "Marruecos Bajo Plástico" está dando buenos resultados. Está ayudando a los agricultores a obtener mejores resultados y producir mayores cantidades de alimentos. Esta iniciativa también está ayudando a reducir el costo de la producción, mejorar la rentabilidad y reducir el riesgo de pérdida de las cosechas. Está también contribuyendo a la sostenibilidad ambiental al reducir el uso de pesticidas y fertilizantes. Según un informe de la FAO, el uso de lonas de plástico para la agricultura ha contribuido significativamente a un aumento en la producción agrícola en Marruecos. El uso de lonas de plástico ha permitido a los agricultores marroquíes obtener mejores resultados de sus cosechas, y también ha ayudado a reducir el costo de la producción y a mejorar la rentabilidad. Esto ha contribuido a un incremento del PIB agrícola, que pasó de 1.73 billones de dirhams (MAD) en 2014 a 2.54 billones de dirhams en 2018. Además, los cultivos protegidos bajo plástico también han permitido un mayor uso de técnicas de producción sostenibles, como la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes. Las exportaciones agrícolas de Marruecos a Europa han crecido significativamente desde 2014. En ese año, las exportaciones agrícolas de Marruecos a Europa alcanzaron los 5.700 millones de dólares, mientras que en 2019 los envíos alcanzaron los 16.600 millones de dólares. Esto representa un aumento del 191%. Las principales exportaciones agrícolas de Marruecos a Europa son frutas y hortalizas, productos lácteos, aceites y grasas, cítricos y aceitunas. Estas exportaciones han contribuido significativamente a la economía de Marruecos, al generar ingresos y crear empleo en el sector agrícola. Según la FAO, en 2018, Marruecos tenía aproximadamente 14 millones de hectáreas bajo plástico agrícola. Esto representa aproximadamente el 24% de la superficie agrícola total. Esto es un aumento significativo de la superficie bajo plástico desde 2014, cuando se estima que solo el 17% de la superficie agrícola estaba cubierta con lonas de plástico. MARRUECOS ES UN GRAN CLIENTE El principal socio comercial de Marruecos es la UE. Según fuente marroquí (Office des Changes), en 2020, la UE fue el primer proveedor de Marruecos (57,3% de importaciones) y el primer cliente (65,7% de exportaciones). Dentro de la UE, España es el primer socio comercial de Marruecos, y en los últimos años ha reforzado esta posición de liderazgo. Según Eurostat, si España supuso en 2012 el 31% del total de exportaciones UE a Marruecos, este porcentaje ha ido subiendo de forma lineal alcanzando el 36,7% en 2020. En 2012 España suponía ya el 32,8% del total de importaciones UE con origen en Marruecos y esta cifra alcanzó el 41,8% en 2020. Según OC, en 2020, Francia cedió a China el segundo puesto como proveedor de Marruecos, para ocupar por primera vez la tercera posición. Marruecos ha registrado en los últimos 10 años unos intercambios comerciales en constante aumento, fruto del creciente desarrollo industrial del país y de las sucesivas rebajas arancelarias resultantes de la aplicación de los acuerdos comerciales firmados por este país con distintos países y regiones. Si bien en la mayor parte de este periodo las importaciones crecieron a mayor ritmo que las exportaciones generando mayor déficit comercial, en 2018 y en 2019, las exportaciones han crecido más que las importaciones, mientras que en 2020 las importaciones han caído más que las exportaciones, reduciendo así el déficit comercial. Las principales debilidades del comercio exterior de Marruecos vienen dadas por la excesiva dependencia del mercado europeo, la alta dependencia energética y el fuerte peso de los fosfatos en su sector exportador, aunque las exportaciones del sector automóvil, que despegaron en 2012, han sido ya su primer sector exportador desde 2014. Esta diversificación de productos ha aumentado la base exportable de Marruecos. En el año 2020, las exportaciones de bienes de Marruecos fueron de 262.795 millones de dirhams (-7,6%) y las importaciones de 422.278 millones de dirhams (-14%), por lo que el saldo de la balanza comercial (solo bienes) se situó en-159.483 millones de dirhams, una reducción del 22,8% respecto al déficit de 2019. La tasa de cobertura de la balanza (únicamente bienes) de Marruecos subió hasta el 62,2% en 2020, frente al 57,9% del 2019 y al 54,8% del 2018. Esta relevante mejora en la tasa de cobertura de 2020 se debe a que las exportaciones se contrajeron aproximadamente la mitad que las importaciones. La caída de las importaciones durante 2020 está protagonizada por los productos energéticos, que en valor se reducen un 34,6%. La reducción del valor total de las importaciones energéticas se produce por una reducción tanto del precio unitario como del volumen de las importaciones. También fueron relevantes en 2020 las caídas en importaciones de vehículos automóviles (-38%) y de textil para confección (-20,1%). En 2020 solo aumentaron las importaciones de productos alimentarios, especialmente los cereales. QUIÉN INVIERTE EN MARRUECOS En 2020 el flujo de inversión directa extranjera en Marruecos alcanzó 16.744 millones de dirhams (1.550 M€ aprox.), lo que significaba un crecimiento de tan solo el 1,2% respecto al año anterior. Las caídas en las cifras de inversión de sector turístico, transporte, industria e inmobiliario, han sido compensadas por el fuerte crecimiento de las inversiones en los sectores comercio y reparación de vehículos y banca y seguros. A la cabeza de los países que más invirtieron en Marruecos en este periodo se encontraba Francia (36% del total), seguida por España (9%), Emiratos Árabes Unidos (5,6%), Luxemburgo (5%), Reino Unido (5%) y Qatar (4,9%). Entre los sectores que captaron un mayor flujo de IED en este periodo en Marruecos destacan la industria (33%) y el sector inmobiliario (27%), seguidos a cierta distancia por la banca, el comercio, el turismo y los transportes. CONDICIONES LABORALES PRECARIAS Según el informe Económico y Comercial elaborado por el propio gobierno marroquí correspondiente a 2021 y consultado por Noticias de Almería, las condiciones laborales son precarias: "Las condiciones del mercado laboral son precarias: alrededor del 14% del empleo tiene un trabajo no remunerado, lo que afecta en mayor medida al empleo rural, a las mujeres, a los trabajadores jóvenes de menos de 25 años y los trabajadores no cualificados. El 40,3 % del empleo trabaja más de 48 horas por semana con mayor incidencia en los hombres que en las mujeres. El sector menos afectado por las largas jornadas es el de la agricultura, bosques y pesca. El 6,6 % de los empleados trabajan día y noche. Débil protección al trabajador: sólo una cuarta parte del empleo se beneficia de una cobertura médica ligada al trabajo, que aumenta con el nivel de formación. El sector industrial registra la tasa de cobertura más alta, del 42,2%, seguida del sector servicios, con el 36,5 %. Sólo un 24% del empleo se beneficia de un sistema de jubilación que en su mayor parte, el 72,4%, tienen un título superior." Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

