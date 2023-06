Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Así ve Nauni69 la muerte jueves 22 de junio de 2023 , 12:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El artista almeriense Nauni69, entre los ganadores del V Concurso de Arte Urbano Adiós? con su visión de la muerte Ya se han comunicado los tres ganadores del V Concurso de Arte Urbano Adiós?, celebrado el pasado sábado 17 de junio en el Muelle de los Ingleses, frente al Museo Guggenheim en Bilbao, y organizado por Sarria-Funetxea, empresa de servicios al fallecimiento y perteneciente al grupo Funespaña. El primer puesto ha sido para el artista Pincel con su obra El Camino del Tiempo, realizada con pinturas aerosol, en tonalidades sepias monocromáticas. Plasmada a mano alzada, usando gráficos de referencia, Pincel ha construido un pequeño relato del paso del tiempo: nacer, vivir y morir. “Una acción fundamentalmente natural que nos detiene a pensar en el fin del camino, nuestra sensación al recordar momentos y reflexionar la fragilidad de cada instante”, ha expresado el creador. El objetivo fundamental del concurso era valorar la capacidad del artista para expresar sus emociones, de forma gráfica, ofreciendo una forma optimista y tranquilizadora donde plasme la idea de la muerte, no como final, sino como integrante de un ciclo de vida. El fallo del jurado ha estado compuesto por las votaciones populares y un panel de especialistas que han valorado las obras en base a conceptos de plasticidad y positivismo del mensaje sobre el ciclo de la vida. Energía Positiva ha sido la segunda clasificada. Con esta creación, su autor, Nauni69 ha querido expresar que “la energía es una propiedad de los sistemas físicos. Por tanto, no es una abstracción, sino una realidad invariable a diferencia de la materia. Utilicemos nuestra energía de forma positiva.” La técnica utilizada ha sido la del grafiti, a mano alzada. Además, ha utilizado únicamente boquillas de espray. Sin plantillas, sin cinta de carrocero, sin pinceles ni rotuladores. La tercera obra premiada ha sido “Adiós?”, realizada por Eneko. En ella, el artista ha querido mostrar “a dos caballos superpuestos, que se unen para guiar a las almas más allá de la existencia terrenal. Juntos atraviesan los límites de la realidad hacia un reino desconocido, donde la luz y la oscuridad convergen en una danza eterna. Su travesía simboliza la transformación y la transcendencia, mostrando que incluso en el final hay un nuevo comienzo. Con cada galope, desafían los límites de la percepción, llevando consigo las almas hacia un destino trascendental más allá de la comprensión humana.” Eneko ha realizado su obra con aerosol, con tres gamas de colores (grises como base, turquesas como secundarios y amarillos como complementarios). Todos ellos trabajan como tonalidades independientes, creando juegos de opacidad entre ellos. Gracias a esto, se genera un potente efecto visual. Desde la primera edición, en 2017, el Concurso de Arte Urbano Adiós? se ha convertido en uno de los eventos culturales de concienciación más importantes del sector funerario, que lleva años inculcando una visión de la muerte como un proceso natural. El certamen es organizado por la revista Adiós Cultural y forma parte de todas las actividades que desarrolla Funespaña con el fin de normalizar el concepto de la muerte en la sociedad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Ni "voluntariedad" ni "móvil doloso" en la muerte de la mujer arrollada por un tren Fantasmas