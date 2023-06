Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Se aproxima un San Juan caluroso Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 22 de junio de 2023 , 12:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los almerienses podrán aprovechar el buen tiempo para salir a la playa a celebrar la Noche de San Juan sin problemas, ya que las temperaturas serán altas y el cielo estará despejado. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el viernes, el sábado y el domingo se alcanzarán los 33 grados de máxima y los 23 de mínima, con una sensación térmica agradable. El viento será flojo a moderado, con rachas de hasta 20 km/h. El estado de la mar será tranquilo, con olas de menos de un metro., y no se prevén lluvias ni alertas meteorológicas. La salida y la puesta del sol serán alrededor de las 6:50 y las 20:30 horas, respectivamente. Los almerienses se preparan para vivir una de las noches más mágicas del año, la Noche de San Juan, que marca el inicio del verano y el solsticio. Las playas de Almería volverán a iluminarse con las tradicionales hogueras, que simbolizan la purificación y el renacimiento. También habrá música, sardinadas, actividades y conciertos en algunos puntos del litoral, tanto en la capital como en la provincia. Y por supuesto, no faltará el ritual del baño en el mar a medianoche, para lavarse la cara y pedir un deseo. La Noche de San Juan es una fiesta muy arraigada en Almería y en todo el Mediterráneo, donde se mezclan elementos paganos y cristianos. Se celebra el 23 de junio, víspera del día de San Juan Bautista, y coincide con el solsticio de verano, el día más largo del año. Es una noche llena de simbolismo y magia, en la que se queman los malos recuerdos y se atrae la buena suerte para el nuevo ciclo que comienza. Además, es una ocasión para disfrutar del buen tiempo y de la compañía de familiares y amigos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

