Almería Así ven Almería los turistas miércoles 11 de mayo de 2022 , 07:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las malas comunicaciones son un problema, pero no es el único que ven quienes nos visitan, y que nos colocan como la penúltima en puntuación La provincia de Almería es la penúltima de Andalucía en valoración por parte de los turistas, y uno de los elementos que tira hacia abajo son las malas comunicaciones en general, y al del tren en particular, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía del primer trimestre del año. La nota media que recibe Almería es un 8, y por debajo solo tiene a Huelva, con un 7.6, siendo Jaén la más valorada con 9,6. La provincia tiene una nota estupenda en detalles como el alojamiento, con un 9, como Málaga, y solo por debajo de Huelva, que tiene un 9,2. También tenemos buena nota en atención a los turistas, que es un 8,6, como Huelva, pero a su vez la más baja de todas las provincias, destacando Jaén con un 9,9. En entorno urbano tenemos un 8,4, y Huelva es la única con menos puntuación, tan solo un 8. Y nuestro 8,9 en parques naturales –recordemos Cabo de Gata- está muy bien, pero únicamente Málaga con un 8,7, tiene un dato peor, y en cuanto a playas, que es algo en lo que solo compiten cuatro provincias, tenemos un 8,8, y por delante solo tenemos a Cádiz. En información turística nos ponen un 8,4, una nota que de nuevo solo tiene por debajo a Huelva con unas décimas menos, y como lugar para el golf, nuestro 7,6 también tiene como única nota inferior la de Huelva, con un 6,2. La limpieza tampoco es nuestro fuerte, ya que los turistas nos ponen un 8,1, y de nuevo, Huelva es la única por debajo, con 7,9, y destaca Jaén con un 9,9. En relación al tráfico, nos ponen un 8,5, y tiene por debajo a tres provincias, y en ocio y diversión estamos a la cola con un 8,3, y solo Huelva tiene peor valoración; y frente al 10 en patrimonio cultural que recibe Jaén, Almería se queda con un 8,7, y Málaga y Huelva tienen peor nota. Puertos y actividades náuticas se valoran con un 7,1, y a Huelva con un 5,6. La red de comunicaciones de Almería tiene una nota de 8,4, solo por encima de Huelva, lo mismo pasa con el alquiler de coches, con un 7,9 para nuestra provincia, o con los autobuses que se puntúan con un 6,8, y lo mismo con los taxis, a los que se les da aquí un 6,6. Eso sí, en trenes, Almería tiene una puntuación de 5,5, y si quitamos a Granada y Jaén de las que no aparecen notas, es la que tiene peor nota, incluso que Huelva, con un 5,8. Y no, nuestra gastronomía tampoco es lo mejor valorado, ya que el 8,4 que recibe, igual que Sevilla, solo tiene por debajo a Granada, con un 8,3, a distancia del 9 que se le da a Jaén. Como conclusión se puede extraer que Almería tiene como problema importante las comunicaciones en general, pero no es solo ese. Está claro que ha de mejorar en limpieza, en información, en gastronomía, en difusión de su patrimonio cultural, en sus parques… y en atención. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.