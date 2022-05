Capital El Ayuntamiento niega que la petición de reposición de arena a Costas se hiciera fuera de plazo martes 10 de mayo de 2022 , 20:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal responsable de Playas, Carlos Sánchez, afirma que esta solicitud se refiere a los temporales ocurridos a finales del mes de abril y las consecuencias derivadas de ellos El concejal de Promoción de la Ciudad, Comercio y Playas, Carlos Sánchez, ha negado que la petición de ayuda para la reposición de arena de las playas de Almería se haya formulado fuera de plazo, como la portavoz socialista, Adriana Valverde, ya que la solicitud cursada a la Dirección General de Costas, con fecha 3 de mayo de 2022, “refiere la situación derivada de los temporales que ha sufrido el litoral almeriense a finales del pasado mes de abril”. Sánchez ha explicado que “la solicitud de ayuda que este Ayuntamiento ha formulado, respecto de la situación de los arenales de playa del término municipal, no refiere la reparación de los daños causados en el litoral de Almería por el temporal marítimo de viento y lluvia registrado entre finales del pasado mes de marzo y principios de abril, dando lugar este a la declaración de obras de emergencia por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar” Entiende el edil popular que “una simple lectura cronológica de los escritos sobre la sucesión de los temporales, los informes aportados, las declaraciones de aviso por lluvia, fuerte viento y fenómenos costeros registrados a finales de abril y de las medidas que se han adoptado, deja en evidencia las críticas de un Grupo Municipal Socialista comparsa, desubicado y alejado de la realidad, como así se desprende de la aportación que a estos hechos hace su actual portavoz, Adriana Valverde, saliendo a la palestra en este tema al dictado del gobierno”. Para el concejal de Promoción de la Ciudad “la actitud del portavoz socialista responde, única y principalmente, al nerviosismo que acompaña su actual situación, enredada en la rumorología y en el entredicho de su designación como candidata a la alcaldía de esta ciudad, nada merecedora de una oposición destructiva y al dictado del argumentario de sus siglas”. Carlos Sánchez ha insistido en exigir una respueta “rápida y eficaz” que de solución a la petición formulada por escrito el pasado día 3 de mayo respecto del aporte de arena en las playas de la capital, en base al informe acompañado sobre el estado en el que quedaron las playas de La Fabriquilla, La Almadraba de Monteleva, Cabo de Gata, Retamar, El Toyo, Costacabana y Almería capital tras el temporal de lluvia y viento de finales del mes de abril, insistiendo en que la solicitud de este aporte en nada tiene que ver con la situación a la que el Servicio Provincial de Costas ha dicho responder esta semana y que, en ningún caso, ha incluido intervención alguna para subsanar los desperfectos ocasionados en estas zonas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

