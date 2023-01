Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Atención a la Ciudadanía de Empleo atendió 7.145 solicitudes en 2022 viernes 13 de enero de 2023 , 17:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Amós García anima a su uso y señala que es un servicio fundamental para conectar a los ciudadanos con la Junta y avanzar en la administración digital El Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Almería ha atendido 7.145 solicitudes de actuaciones por parte de la ciudadanía durante el año 2022, entre las que destacan 4.314 registros de documentación presentada por ciudadanos en su relación con las administraciones, la gestión para la obtención de 1.657 certificados digitales, la entrega de 184 certificados de profesionalidad a personas que han completado acciones formativas y las cerca de 500 atenciones personalizadas de información a personas usuarias. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha destacado que el SAC “es un servicio fundamental para conectar a los ciudadanos con la administración andaluza, que facilita sus trámites y gestiones y permite avanzar hacia un nuevo modelo de administración digital más moderno, innovador y centrado en las personas, donde la simplificación, la agilidad y la eficacia son las claves”. El SAC está integrado en la red de nuevas Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAMR), que tienen como objetivo lograr la plena aplicación e implementación de la administración electrónica en la Junta de Andalucía, con especial atención a la preservación de los derechos y garantías de la ciudadanía. Es un servicio transversal que apoya y sirve a los distintos departamentos de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y actúa como ventanilla única de información y orientación al ciudadano sobre trámites relacionados con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, facilitando a las personas usuarias sus relaciones con la Administración autonómica. El SAC ofrece información general y especializada, así como puntos interactivos de información, gestión de impresos, revisión y registro de documentos, tramitación de procedimientos telemáticos y documentación, copia auténtica y oficina en la que se obtienen las herramientas de identificación y firma electrónica para personas físicas. Como novedad importante, desde marzo de 2022, las personas físicas pueden realizar todos los trámites relacionados con el Registro Electrónico de Apoderamientos en el SAC, lo que permite a los interesados autorizar a personas físicas o jurídicas para actuar en su nombre en las relaciones con las administraciones públicas, siendo este trámite gratuito. La presentación de documentos para su registro, previa digitalización de los mismos para su incorporación al expediente digital, ha generado 4.314 actuaciones en el SAC almeriense, a las que se suman 15 atenciones a grandes presentadores, que son entidades que registran un alto volumen de documentos. Durante el pasado año, se han realizado gestiones en el SAC para que 1.657 ciudadanos hayan podido obtener el certificado digital. Asimismo, se han tramitado 77 altas en el sistema de certificación electrónica de la Seguridad Social, [email protected]. En los casos en que la persona usuaria carezca de medios electrónicos necesarios para usar la firma digital, los funcionarios habilitados del SAC pueden, con su consentimiento expreso, realizar por ella su identificación en un procedimiento administrativo. Este servicio también ha facilitado a 184 personas que han completado acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad el correspondiente título oficial que emite la Consejería de Empleo. El SAC también ha prestado atención personalizada para informar y orientar a cerca de 500 ciudadanos acerca de sus gestiones con la administración autonómica, además de atender 281 consultas derivadas del Call Center de la Junta de Andalucía. El Servicio de Atención al Ciudadano realiza notificaciones cuando el interesado o su representante comparezcan de forma espontánea en la oficina y soliciten la comunicación o notificación personal en ese momento. Este servicio ha generado 75 actuaciones en 2022. El SAC tiene también funciones de expedición de carnés de actividades de minería e instalaciones eléctricas al actuar como OAMR de la Consejería de Política Industrial y Energía en el ámbito provincial. El pasado año, a través del SAC se ha habilitado a 57 empresas e instaladores de baja tensión eléctrica o se han modificado sus especialidades. El personal funcionario de este servicio está habilitado para realizar transacciones electrónicas (identificación y firma digital) en representación de personas usuarias en el ámbito de competencias de la Delegación Territorial, por ejemplo en aplicaciones de tramitación relacionadas con el sector industrial, como FOSE (para participar en exámenes para obtener el carné de instalador), HAPR (para solicitar el carné de instalador y declaraciones responsables de empresas) y PUES (para la legalización de instalaciones industriales). El SAC tramita las citas de las papeletas de conciliación presentadas presencialmente para acudir al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) ante conflictos laborales. También coordina las reclamaciones presentadas por la ciudadanía por vía electrónica o a través del Libro de Sugerencias y Reclamaciones disponible. También tramita las solicitudes de información pública presentadas a través de la Plataforma [email protected] y las enviadas al correo electrónico de la Delegación Territorial, solicitando la información a las unidades correspondientes y trasladando la respuesta al interesado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Empleo destinó 10,56 millones de euros en Almería en 2022 para apoyar acciones formativas

