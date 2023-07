Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Athenaa denuncia grave daño a Ciavieja Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 17 de julio de 2023 , 19:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación Cultural Athenaa de El Ejido ha denunciado una explanación y vertido de zahorra junto al yacimiento arqueológico de Ciavieja, que cuenta con doble grado de protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y según la Carta Arqueológica del PGOU. Según la asociación, la obra se ha realizado sin licencia y sin seguimiento arqueológico, lo que ha supuesto la desaparición de una tumba romana y posibles daños en el suelo arqueológico. Athenaa ha enviado una instancia a la concejal de Cultura, Elena Gómez, para que informe y aclare lo sucedido, así como las medidas que se van a tomar al respecto. Además, ha propuesto una serie de acciones de vigilancia, coordinación y protección para evitar que se repitan estos hechos, que considera graves y perjudiciales para el patrimonio histórico murgitano. La asociación ha manifestado su disposición a colaborar con el ayuntamiento y las instituciones competentes para poner en valor y proteger el yacimiento de Ciavieja, que es uno de los más importantes de la provincia por su antigüedad y relevancia histórica. Athenaa ha recordado el compromiso adquirido por el alcalde, Francisco Góngora, y la edil de Cultura con el patrimonio cultural de El Ejido, y ha pedido que se cumpla lo establecido en la normativa vigente. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.