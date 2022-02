Economía Ampliar Atún Rojo Fuentes se consolida como marca de referencia jueves 03 de febrero de 2022 , 09:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hablar de atún rojo era, hasta no hace mucho tiempo, sinónimo de hacerlo de Japón, pero ya no hace falta ni ir allí a probarlo, ni que nos lo traigan aquí, porque en el último año el Grupo Ricardo Fuentes, con medio siglo de exitosa trayectoria empresarial a su espalda, decidió apostar en firme por esta exquisitez, y ha logrado consolidarla bajo la marca Atún Rojo FUENTES. La cualidades del atún rojo, que puede superar los 400 kilogramos en peso y alcanzar hasta 679, eran ya reconocidas por los fenicios, los griegos o los romanos, hasta el punto de que llegaba a utilizarse como moneda debido a su valor, que tenía tanto que ver con sus virtudes saludables, como a la dificultad de su captura por su tamaño, rapidez y fuerza. En la actualidad, el dato más llamativo es que en Japón llegó a pagarse 2,7 millones de euros por un ejemplar, que acabó convertido en sushi y sashimi. Era por tanto inevitable que el Grupo Ricardo Fuentes e Hijos, una empresa que lidera el sector de los salazones y ahumados en España, diera el paso de crear su propia marca con el preciado atún rojo. El Polígono Industrial de La Palma, en el término municipal de Cartagena (Murcia), es el lugar en que desde 2003 esta empresa tiene su fábrica de salazones, con una superficie construida de 5.800 metros cuadrados y una capacidad productiva de 1.500 toneladas al año, y en donde aplica las más estrictas normas sanitarias para productos alimentarios procedentes del mar, incidiendo especialmente en los sistemas de autocontrol basados en los principios del Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (APPCC). Debido a las excelencias de este pescado, la Comisión Internacional de Conservación de los Atunes Atlánticos (ICCAT) afirmó en octubre de 2009 que el stock de atún rojo ha descendido dramáticamente, hasta el 72 % en la costa atlántica oriental y un 82 % en la costa occidental, por lo que en consonancia con ello, Atún Rojo FUENTES, lo que hace para evitar esa sobrexplotación y contribuir a la sostenibilidad marina, es nutrirse de granjas en España y otros países como Malta y Túnez; y también se surte de almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal, y también con dos barcos cerqueros en el Mare Nostrum -el Panchilleta y el Elorz- y dos barcos congeladores para procesar y transportar -el Princesa de Guasimara y el Paloma Reefer-, hasta el punto de que su producción es exportada hasta en un 85% a distintos países, y sí, incluso en Japón lo consume. Los atunes rojos que comercializa FUENTES son ejemplares adultos capturados con técnicas de pesca sostenibles, como hemos indicado, criados, alimentados y extraídos usando la técnica japonesa del ike jime, que evita cualquier sufrimiento innecesario al ejemplar. Y como garantía de calidad, hay que destacar que cada uno de los atunes rojos va acompañado de una etiqueta que permite su trazabilidad, desde el mar hasta la cocina. El Grupo empresarial está adherido a la Asociación Nacional de Fabricantes de Bacalao y Salazones (ANFABASA), cuyo objetivo es preservar esta tradición milenaria dentro de los más altos estándares de calidad, tanto desde el punto de vista higiénico-sanitario como medioambiental. Además, este Grupo está comprometido con distintos proyectos sociales, como la entrega de alimentos a hospitales, o el retorno del talento a su tierra. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.