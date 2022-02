Almería AUGC denuncia a la Comandancia en la Inspección de Trabajo por las pateras jueves 24 de febrero de 2022 , 18:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la gestión de agentes que se realiza desde la Comandancia de Almería ante la llegada de pateras y el traslado de inmigrantes, al entender que "se ha vuelto una práctica habitual el traslado de migrantes positivos en covid al centro de atención temporal de extranjeros (CATE)" sin que los agentes que se ocupan de dicha tarea de traslado y custodia sean "informados" de tal extremo. Para la asociación, los agentes se enfrentan a un "grave peligro" puesto que, según han apuntado en una nota, carecen de medios "suficientes" y "adecuados" ante "el peligroso hecho que viene ocurriendo" en cuanto a posibles casos de covid-19 sin identificar. Así, han asegurado en una nota que a los migrantes interceptados en las costas almerienses "no se les practica en origen una separación por patera, ni test covid, siendo estos hacinados en pésimas condiciones sanitarias y humanitarias" en grupos de "más de 50 u 80 inmigrantes en diferentes unidades del litoral" por lo que los agentes, familias y vecinos quedan expuestos a un eventual contagio. La entidad ha echado en falta un mayor "control sanitario y humanitario" ante el "masivo volumen de migrantes que llegan" a las costas de Almería y que, según han apuntado, no trasciende debido al "apagón" y al "silencio informativo que asusta" al respecto que se mantiene desde la Subdelegación de Gobierno, a cuyo responsable, Manuel de la Fuente, han afeado no haya "querido en ningún momento tratar ésta problemática". "Nos han abandonado", han criticado desde la asociación, desde la que afirman que no van a parra "hasta tener una auténtica prevención de salud pública y laboral". Desde la federación andaluza de AUGC se ha solicitado una "correcta coordinación" con las ONG o las Fuerzas Armadas en la realización de test y controles sanitarios así como la creación de un CIE en Almería que evite el "colapso habitual" del CATE. Del mismo modo, han reclamado entre otras medidas una "actualización del obsoleto modelo policial" para "poder evitar muertes" y luchar contra estas mafias de trata de seres humanos de narcotráfico, que "cada año es mayor". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

