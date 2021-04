Sociedad Aumentan las reservas de alquileres vacacionales a medio plazo gracias al smart working Escucha la noticia El smart working ha llegado para quedarse. Esta modalidad de trabajo beneficia no solo a las empresas y a sus empleados, sino también a la industria turística e inmobiliaria, ya que en los últimos meses, cuando el smart working se ha vuelto más popular, las reservas a medio plazo en los alquileres vacacionales han aumentado considerablemente. Para encontrar un alquiler vacacional, muchos están recurriendo a motores de búsqueda como Bluepillow, donde se pueden comparar millones de opciones. La búsqueda online de un hotel o de un alquiler vacacional, de hecho, es la opción mejor para encontrar la solución mas adecuada en el menor tiempo posible. Esta es la razón por la que esta es la modalidad de reserva favorita de los viajeros en la época actual. La mayor flexibilidad laboral permite a los trabajadores unir trabajo y vacaciones, y nada mejor para lograr esto que elegir un alquiler vacacional que cuente con conexión wifi, encantadoras vistas y piscina. De esta manera, es posible trabajar y relajarse al mismo tiempo. España, uno de los paraísos del teletrabajo Como sabemos, la grave crisis sanitaria que está afectando a todo el planeta en la actualidad, ha causado grandes estragos en el sector turístico de España y de todos los países del mundo. En esta situación dramática, en ausencia de turistas, la mayoría de los hoteles y de los alquileres vacacionales españoles han desarrollado nuevas estrategias de negocios que les han permitido seguir generando ingresos, costear gastos y mantenerse a flote. Muchos de estos establecimientos, de hecho, han podido sobrevivir porque han convertido sus habitaciones en oficinas. Los hoteles y los alquileres vacacionales en España y en el resto de Europa se están reinventando y, aunque no pretenden cambiar el turismo, han encontrado en esta modalidad de negocio híbrido una alternativa para superar la crisis actual. Esta estrategia podría convertir a España, en el futuro, en uno de los paraísos del teletrabajo. Cada vez son más las grandes cadenas de hoteles y alojamientos urbanos que se unen a esta modalidad híbrida, que permite a las personas trabajar con gran comodidad y privacidad, desde una habitación que también es mitad oficina. Eso porque cada día aumenta la cantidad de personas que prefieren trabajar desde una oficina alternativa que cuente con buena iluminación, wifi y mobiliario ergonómico, y ofrezca actividades o espacios seguros para relajarse al terminar de trabajar. El boom de los alquileres vacacionales con piscina y wifi En los últimos dos años las prioridades de los trabajadores han cambiado: ahora prefieren viviendas espaciosas en las que puedan descansar, trabajar y relajarse. Sin embargo, adquirir una vivienda propia requiere de una gran inversión financiera, y este no es el mejor momento del mercado inmobiliario, ya que el valor de las propiedades rurales ha aumentado y el de las propiedades urbanas ha disminuido. Por eso, muchos trabajadores están optando por los alquileres vacacionales. La demanda de alojamientos con wifi, piscina y terraza es cada vez mayor, ya que alojarse en un lugar en el que, además de trabajar, sea posible relajarse y vivir una especie de vacaciones, es una de las opciones perfectas en la nueva realidad en la que nos encontramos. A diferencia de los años anteriores, cuando las personas optaban por alquileres vacacionales con zonas comunes, desde el año pasado los turistas y los trabajadores que han elegido el smart working prefieren alquilar casas que cuenten con piscina de uso privado y una red wifi de rápida conexión. De esta manera, podrán trabajar sin problemas de conectividad y relajarse con absoluta libertad y seguridad. “Workation”: trabajar con calma en tiempos de pandemia La pandemia ha cambiado la vida de todos y nos ha enseñado grandes lecciones. En primer lugar, que hay que llevar la vida con más calma para apreciarla más, y que el teletrabajo es una modalidad con múltiples beneficios. Debido al confinamiento por COVID-19, millones de personas se vieron obligadas a trabajar desde sus hogares, y aunque esto fue para muchas de ellas un verdadero alivio, ya que pudieron estar más con la familia, evitar el tráfico, etc., para otras fue un gran reto, ya que trabajar mientras los niños corren por la casa o el vecino escucha música a todo volumen, no fue la mejor experiencia. Para trabajar en smart working con calma en tiempos de pandemia, la modalidad workation, en la que se trabaja desde un lugar que no sea la casa y que permita vivir una especie de vacaciones, es la mejor opción. Millones de personas de todo el mundo se han unido a esta tendencia y han decidido alquilar una habitación o una vivienda en un lugar donde puedan escuchar las olas del mar, respirar aire puro y oír a los pájaros, mientras teclean en su ordenador. Los más jóvenes prefieren un alquiler vacacional en pueblos remotos, como los de las montañas asturianas, o en las islas griegas más bonitas. Para aquellas personas que buscan una alternativa más asequible y apta para niños, varias compañías hoteleras ofrecen fabulosos paquetes que incluyen desde 7 noches en una villa con barbacoa, piscina, jardines, terraza, wifi y zonas específicas de trabajo, además de un itinerario de actividades para niños que mantendrá a los pequeños ocupados, mientras sus padres trabajan. Y tú, ¿qué opinas de esta tendencia?