Opinión Autobuses Eco María Vázquez lunes 27 de diciembre de 2021 , 08:33h La movilidad sostenible es un concepto muy actual que consiste en desplazarse reduciendo los efectos negativos en el medio ambiente. En Almería hace tiempo que venimos trabajando en una reducción de emisiones de CO2 en el objetivo de conseguir una menor contaminación medioambiental y, por tanto, una mayor calidad del aire y de vida. Y la semana pasada dimos un nuevo e importante paso con la incorporación de trece nuevos autobuses híbridos a la flota del servicio de transporte público urbano, concesionado a la empresa Alsa-Surbus. Con estos nuevos vehículos, Almería se sitúa porcentualmente como la ciudad con más autobuses ecológicos de España (un 30 por ciento del parque móvil) en el marco del transporte urbano gestionado por una empresa privada. Se trata de unos vehículos que no sólo reducen las emisiones de CO2 en hasta un 25%, sino que, en el momento del arranque, cada vez que salen de una parada, son capaces de rebajar esas emisiones más de un 90%. Y, además, no sólo cuidan el medioambiente, sino que son más cómodos, más accesibles (cuentan con más espacio para personas en sillas de ruedas) y más conectados. El propósito, lograr una flota cada vez más moderna, más sostenible, más cómoda, más accesible y más eficiente. Los nuevos autobuses híbridos que circularán en cualquiera de las dieciséis líneas que operan en Almería vienen a mejorar un servicio que es uno de los mejor valorados por los almerienses, como lo han ratificado cada año (antes de pandemia) las cifras de incremento de usuarios, con un tres por ciento de aumento de media. La recuperación de esas cifras está todavía en el horizonte, aunque solo es cuestión de tiempo porque de nuevo está subiendo progresivamente la confianza en un transporte que es cada vez más limpio, además de cómodo y seguro, como demandan los usuarios, cada vez más preocupados por la reducción de emisión de partículas contaminantes a la atmósfera. Una preocupación que asumimos como un reto desde el Ayuntamiento y que demostramos con hechos. Porque para el alcalde y su Equipo de Gobierno la sostenibilidad no es un eslogan, es ya una realidad. María Vázquez Portavoz PP en el Ayuntamiento de Almería