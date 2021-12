SacMjj y Rock En Familia reviven la magia de Michael Jackson

domingo 26 de diciembre de 2021 , 19:11h

“El amor es uno de los regalos más puros y bonitos cuando se dan de verdad”. Con estas palabras se dirigía, a punto de terminar la actuación, SacMjj al público asistente a ‘Michael Jackson for Christmas’, una nueva cita enmarcada dentro de la programación especial de navidad puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Era su forma de agradecer a las familias que han acudido esta mañana al Auditorio Municipal Maestro Padilla en plenas navidades.

Antes, había deleitado a los presentes recreando coreografías, bailes y vestuarios de Michael Jackson en canciones como ‘Jam’, ‘Wanna be startin' somethin’ o ‘Human Nature’. Una buena carta de presentación antes de afrontar las más universales y conocidas del repertorio, como ‘Smooth Criminal’, ‘Thriller’, ‘Billie Jean’ o ‘Black or White’. Una colección de canciones que han encontrado también su mensaje pacifista en ‘Heal The World’ y la culminación final en ‘The Way You Make Me Feel’.

‘Michael Jackson for Christmas’ está protagonizado por SacMjj, que está considerado uno de los mejores ‘impersonators’ de Michael Jackson del mundo y la Jackson‘s Army serán los encargados de recrear sus mejores coreografías con espectacular similitud.

Este espectáculo está desarrollado bajo la marca de ‘Rock en Familia’, que ofrecen música en directo para que toda la familia disfrute unida de la experiencia de un concierto en vivo, al tiempo que descubren la historia y las anécdotas más divertidas de algunas de las bandas más importantes y relevantes de la historia del rock.