Opinión Avanzar contra el machismo Juan Carlos Pérez Navas jueves 25 de noviembre de 2021 , 13:44h Este 25N nos volvemos a enfrentar a la lacra del machismo. No podemos quedar impasibles sabiendo que desde 2003 –fecha en la que se inicia registro- han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas 1.117 mujeres, 44 de ellas menores de edad, y 327 niños y niñas que han quedado huérfanos; datos que podrían reflejar otra pandemia, la de la violencia contra las mujeres. España es un país pionero en políticas públicas de igualdad y contra la violencia machista que cuenta con medidas legislativas -Ley Integral contra la Violencia de Género, Pacto de Estado contra la Violencia machista- que son ejemplo de consenso político y colaboración para dar respuesta a esta violencia que asola a nuestro país, sin que estos avances supongan que podamos relajarnos como sociedad, porque la violencia sigue matando a mujeres. Todos los poderes públicos deben seguir impulsando medidas para erradicar la violencia machista y para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres. En esa senda está el Gobierno de Pedro Sánchez que ha impulsado medidas, acuerdos y, sobre todo, financiación para poder desarrollar programas de formación y prevención. Este año, el Gobierno de España ha duplicado los fondos del Pacto de Estado para los ayuntamientos, que siguen siendo una administración imprescindible por su cercanía a la población en esta lucha. Tampoco podemos olvidar este 25N el contexto de crisis social provocado por la Covid-19 y sus consecuencias para agrandar las diferencias y la desigualdad entre la población. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha planificado un refuerzo de las políticas de igualdad a través de los fondos provenientes del Mecanismo de Transformación y Recuperación. Es inaceptable que una sociedad democrática pueda consentir las cifras de maltrato hacia las mujeres que padecemos. Hay que trabajar cada día contra esto y reivindicar el 25N a diario. Los socialistas tenemos claro que una sociedad libre es una sociedad sin violencia e igualitaria, y de ahí nuestras políticas que, además, garantizan la atención integral y la recuperación de las mujeres víctimas, de sus hijos e hijas. Aunque actualmente avanzamos con todas estas medidas y garantías la prevención de la violencia machista existe un alto número de jóvenes que niegan la evidencia, por lo que debemos seguir concienciando, también, en esa dirección para que las niñas y mujeres del futuro puedan vivir libres y sin miedo. Juan Carlos Pérez Navas PSOE