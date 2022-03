Opinión AVE con alfileres Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por jueves 10 de marzo de 2022 , 19:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Qué quieren que les diga, a mi el chequeo a la situación actual de las obras de la Alta Velocidad entre Almería y Murcia me ha dejado bastante preocupado. #ObjetivoAlmeriaAVE nos mostró en el Hotel Valle del Este de Vera a un nutrido grupo de personas de empresa y representantes de distintos colectivos sociales, una grabación realizada por un dron a lo largo de todo el trayecto, detallando los hitos más importantes en el mismo, y además tres técnicos especialistas abundaron en las claves de todo lo que estábamos viendo… o casi me atrevería decir, que abundaron en lo que no estábamos viendo. Con matices más optimistas unos y más pesimistas otros, lo que parece quedar claro es que la fecha de 2026 como aquella en que los almerienses nos subamos al AVE es poco más que un ensoñación. El vuelo del dron resultaba esclarecedor incluso para quienes carecemos de conocimientos técnicos, porque se podía observar que más de la mitad del recorrido no tiene ni rastro de obra alguna, lo que veían a confirmar los técnicos invitados, señalando que de 120 kilómetros pendientes, solo hay en ejecución unos 70 kilómetros, y que apenas hay una veintena de puntos en los que se está trabajando. Con este ritmo, aclararon, es prácticamente imposible cumplir plazos porque estarían muy ajustados en el mejor de los casos, pero es que no estamos en el mejor, nos encaminamos hacia el peor. Decía uno de los intervinientes que en una obra tan grande lo normal es que surjan imprevistos, y detallaba a modo de referencia la tortuga mora, o la posibilidad de encontrar resto arqueológicos, todo lo cual retrasaría el proyecto, pero es que no hay que recurrir a estas cuestiones que algunos podrían tomar broma, porque la realidad es más dura. En estos momentos los materiales de construcción se han disparado, el precio de la energía es estratosférico, y si esto ya era motivo de preocupación hace unos meses, ahora, con la guerra que ha hecho estallar el criminal Vladimir Putin invadiendo Ucrania, el problema se ha agravado, y eso sin hablar de cómo podría afectar el embargo comercial directamente. Y vamos a quedarnos ahí, porque respecto a la eficacia del Gobierno actual en el proyecto no hace falta retrotraerse mucho, basta con mirar el año pasado, 2021, cuando se presupuestaron más de 500 millones y se quedó prácticamente en blanco. Hay que felicitar a la Cámara de Comercio y a las empresas implicadas en #ObjetivoAlmeriaAVE por su iniciativa, y por sus ganas de presionar, pero es a todas luces insuficiente lo que se está haciendo en este sentido. Es imprescindible la implicación de la sociedad almeriense, porque lo más preocupante es que tras el vídeo y las explicaciones, después de que esto lo publiquemos los medios de comunicación, si al día siguiente se convocara una manifestación irían apenas unos cientos de personas, y las promesas incumplidas de unos partidos y otros en este tema, no les restan ni un solo voto como ya hemos visto. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 777 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)