Economía ¿AVE Murcia-Almería en abril de 2025? martes 05 de julio de 2022 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así lo afirma una senadora socialista que adelanta considerablemente la fecha oficial prevista Si todos menos el PSOE dudan que la conexión ferroviaria con alta velocidad entre Almería y Murcia esté lista en 2026, como reiteradamente se ha comprometido el Gobierno que preside Pedro Sánchez, hay quienes están dispuestos a arriesgar más y adelantar ese fecha. La senadora socialista Ana Martínez Zaragoza ha afirmado en la Cámara Alta, en el transcurso del debate sobre una moción del Partido Popular valenciano, que “Las obras de la línea Murcia-Almería también está previsto que concluyan a finales de abril de 2025”. El hecho es que en abril de este mismo año, El Mitma mantiene que la conexión del AVE entre Murcia y Almería está prevista que termine en 2026

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Xavier Flores, ha asegurado que la línea de alta velocidad entre Murcia y Almería está prevista que termine en 2026. Estas declaraciones fueron hecha en un encuentro mantenido en la Subdelegación del Gobierno de Almería y al que acudieron la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y representantes de la sociedad civil almeriense. La moción la presentaba el senador del PP Francisco Bernabé, quien recodaba que “Todo comenzó en junio de 2018 con ocasión de la moción de censura, cuando la primera decisión que tomó el Partido Socialista en materia ferroviaria para mi tierra fue la de impedir que el AVE —y, por extensión, el corredor, pues se trata de las mismas vías— llegara provisionalmente en superficie a la capital de mi región mientras se terminaba el soterramiento que habíamos comenzado en 2017, tal y como tenía previsto el Partido Popular. Sin embargo, llegó el Gobierno socialista y nos dijo que el AVE solo entraría soterrado a la ciudad de Murcia y que eso sucedería en 2020. Señorías, estamos a mediados de 2022, han pasado más de dos años y medio y aquí seguimos esperando, a ver si con suerte lo tenemos para 2023.” El popular detallaba la existencia de un estudio de la Universidad de Murcia y el Colegio de Economistas advirtiendo “cada año perdemos 300 millones de euros en actividad económica y 2700 puestos de trabajo. Es decir, hemos perdido 1500 millones de euros y 13 000 empleos durante todo este tiempo o, dicho de otro modo, cinco años de progreso, prosperidad, desarrollo y conectividad tirados a la basura; y, además, con el añadido de la propina de que el Gobierno de Sánchez nos acaba de anunciar recientemente que ya no vamos a tener origen y destino en la estación de Atocha cuando algún día tengamos alta velocidad, sino que, a partir de ahora, será en la estación de Chamartín, es decir, mucho más alejada del centro, lo que va a significar más tiempo de viaje y, además, billetes más caros.” Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

