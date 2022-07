Almería Ampliar Embajador británico en una visita a Almería Los británicos que elige Almería son los mayores de 50 años jueves 07 de julio de 2022 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Nuestra provincia es la segunda tras Málaga en Andalucía, y supera incluso a Madrid Con la entrada en vigor del Brexit, la vida para los británicos afincados de alguna manera en la Unión Europea se complicó, lo que ha sido especialmente relevante en lugares donde su colonia es especialmente amplia, como es el caso almeriense. Según los datos consultados por Noticias de Almería, un total de 10.125 británicos han realizado trámites para quedarse como residentes en nuestra provincia, una cifra tan alta que supera a Madrid (8.085), por ejemplo, y que en Andalucía solo tiene por delante a Málaga (34.936). Ahora bien, el perfil del británico que quiere mantener su residencia en Almería está bastante claro, son los jubilados que buscan el sol, la playa, y una moneda más barata que les permita rentabilizar su pensión. Así se deduce del hecho de que la gran mayoría de los solicitantes son mayores de 50 años, y casi en igual medida hombres que mujeres, en total 8.631, en tanto que en edad escolar suman 332. Del total, son 5,248 quienes piden residencia temporal y 4.812 permanente, y también del total, 3.946 no han dado motivo para reclamar esa residencia, y 2.873 han detallado que no es de carácter lucrativo. De las nuevas solicitudes se han concedido 1.932, se han denegado 375, han caducado 26, se han inadmitido 55 y quedaban pendientes de resolver 55. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

