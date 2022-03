Opinión AVE: Las malas excusas Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por martes 15 de marzo de 2022 , 12:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Podemos seguir remontándonos al Pleistoceno para hablar de incumplimientos con las obras de la Alta Velocidad en Almería, y sí, podemos hablar del Partido Popular y del PSOE, y podemos hacerle el juego a quienes nunca han tenido responsabilidades en el Gobierno central y aprovechan la coyuntura para ponerse medallas acusando a unos y a otros, aprovechando que no sabemos qué habrían hecho ellos en esas circunstancias. En este remedo del “Duelo a garrotazos” de Goya en el que podríamos sustituir los palos por ferrocarriles, la clave está en que cada cual pinta el cuadro con los colores que más le gustan, olvidando por completo los colores de la realidad. Así, el propio Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, ha reconocido por escrito que solo ha ejecutado el 14,5% de la inversión presupuestada para las obras de la Alta Velocidad en la provincia de Almería en los tres últimos años. Ese es un hecho objetivo e incuestionable por parte de quien lo sostiene, el propio Gobierno. Ante eso, el PSOE de Almería podría haber optado por tres posiciones. La primera sería justificar las razones por las que no se ha cumplido con lo prometido, y no lo ha hecho. La segunda opción era negar que eso fuese cierto, y tampoco lo ha hecho por motivos obvios. La tercera era poner el ventilador del “y –tú-más”, y claro, ante la falta de argumentos, era la más sencilla. Respondiendo a los datos hechos públicos por el diputado del PP Miguel Ángel Castellón, pero que son los facilitados por el Gobierno socialista, el diputado del PSOE Antonio Martínez, contestaba que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería deben darse prisa en poner su parte económica para realizar el soterramiento. Lo cierto es que el soterramiento aún no toca, porque es la última fase, y tocará cuando el las obras del ferrocarril estén lo suficientemente avanzadas. Pero más allá de eso, Martínez culpa al “gobierno de las derechas” en la Junta de Andalucía de no poner aún su parte, cuando bien sabe que eso no sucede porque el PSOE y Vox han bloqueado los presupuestos autonómicos, por lo que imposible hacerlo. No es por tanto el “gobierno de las derechas” sino el PSOE y la extremaderecha, quien tienen la culpa. Y respecto al Ayuntamiento de Almería ¿qué parte de “tenemos el dinero disponible” no ha entendido? Lo dijo el alcalde, Ramón Fernández Pacheco, aludiendo a los más de 30 millones de superávit municipal de que dispone, y añadió que también podría contar para ello con dinero de los fondos europeos Next Generation, lo que por cierto es un cambio de criterio, ya que hace unas semanas sostuvo como algo negativo que el Gobierno de Sánchez pudiese hacer algo similar. Y ahí vamos, porque quien no ha puesto nada, ni se sabe de dónde lo va a sacar, es precisamente el Gobierno socialista. Habría sido mucho más honesto que el PSOE reconociera que no ha hecho prácticamente nada, y nos explicara los motivos, como lo hizo el PP cuando actuó de modo similar… se podía compartir o no la decisión de los populares, pero al menos ellos reconocieron la realidad y expusieron sus razones. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 778 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)