Guerra de jetas

Dedico esta exhortación humilde al imperecedero genio universal de origen ucraniano y ruso de adopción Vladimir Vernatsky, padre de la Ecología Política y creador del concepto de Biosfera, el cual luchó infatigable para que todos los seres humanos, por encima de nacionalidad, sexo o ideologías, vivamos en paz con lazos de Hermandad, y al cual Putin y Biden jamás podrán eliminar de nuestra memoria... Imaginad a un vecino que al ver como un delincuente invade vuestra casa armado, os roba y mata a vuestros familiares, y al ir rechazar la agresión con un cuchillo, no solamente no os ayuda, afea vuestra conducta e invoca un cántico por la diplomacia y contra la violencia. Por acá, cierta sedicente 'izquierda' cañí, en especial su sección femenina rojiparda, son capaces de escrutar los más ignotos 'micromachismos' - fuente de brutalidad sin par para la flácida agitprop del Ministerio y los chiringuitos subsidiados según entrepierna -, de boquilla invocan la 'igualdaz' y un pacifismo de sainete, poniéndose de perfil ante el exilio de millones de mujeres ucranianas y sus hijos. Ven bombardeos indiscriminados a diario contra la población civil, y todavía se atreven a dar 'lecciones de moral' disfrutando de privilegios legales sexistas anticonstitucionales (cuotas 'de género', discriminación 'positiva', infame y parafascistoide 'ley viogen' y demás inmundicias misándricas clasistas). Lo que no resaltan es que casi cincuenta mil mujeres ucranianas, AK47 en mano, están encuadradas en las milicias civiles dispuestas a morir matando para que no las avasalle un tirano expoliador. Y tras romper el supuesto 'techo de cristal', las indígenas del reino del hijo del rey de Franco... ¿van a quebrar el suelo de cemento armado, no tan duro como su cara, para que exista paridad 'de género' en las FFAA, y que puedan ser enviadas a zonas de conflicto? ¡Eh, lesbosupremacistas de la poltrona del Ministerio y la mamandurria subvencionada!, ¿seguís ahí, espabiladas, o con la demagogia para consumo interno, que engorda de rebote por despecho a los vox-mitivos, ya vais sobradas? Lejos de las batallitas por imponer tendenciosos relatos, la realidad sobre el terreno se impone, fuera de las excusas para justificar sin resultado la barbarie. El zar Vladi, el Envenenaor, en su obsesión postsoviética imperialista por seguir depredando el granero de Europa, se figuró que su siempre fiel 'general Invierno' iba a poner de rodillas a los europeos, por el frío, con el chantaje del gas; pero con el calentamiento global el viejo general, en lugar de con abrigo de pellejo de foca y gorro de piel de nutria, esta vez se presenta ataviado con veraniega camisita hawaiana. Y, sin embargo, la mariscala Rasputitza - el infierno del lodo que atasca cualquier vehículo motorizado - llega, con el adelantamiento del deshielo primaveral, en socorro de los desamparados ucranianos. Con un necio como Biden, el cual confirmó que no intervendría en caso de invasión, lo raro es que la criminal soldadesca rusa no se esté paseando con alfombra roja, laureles y risotadas, mientras descuartiza inocentes a placer. El matón sin escrúpulos del Kremlin ha puesto en 'alerta nuclear' a sus cafres sicarios, ¿y cómo le responde la nenaza Biden? Trata de meternos miedo diciendo que debemos conformarnos con las sanciones, hasta ahora insuficientes e inoperantes, porque si no estaríamos abocados a una 'tercera guerra mundial', dice el pusilánime capo de Washington con voz teatralizada de pésimo comediante bujarreras. No, patán gagá inepto, el que nos pones en riesgo extremo eres tú, que ya tendrías que haber situado un par de Flotas y varios portaviones, por disuasión aun sin intervenir, en aguas internacionales de los mares Negro y Báltico. Estas calculadas e hipócritas vacilaciones del Pentágono lo único que buscan es debilitar económicamente a Europa, a favor de la Anglosfera. Por lo menos esperamos de Gringolandia, con el mayor numero de bocazas por metro cuadrado del universo, que respondan a las bravatas atómicas del Kremlin, y les dejen claro que si utilizan un arma nuclear táctica sobre suelo europeo, cuya nube radiactiva afectaría a la zona OTAN y otras áreas, pueden sin dificultad convertir Moscú en el agujero de un donut, justo el sitio que ocuparía un hueco en la nada. Muy estúpido tendría que ser Pekín, ahora que empuja el imbécil Putin a Rusia a depender de China, de no recuperar esta a cambio Manchuria exterior y la isla de Sajalín, por el momento territorios usurpados por el Kremlin (dudo que se les presente en el futuro una oportunidad de oro como esta). De seguro el sanguinario megalomaníaco zar Vladi no se hubiera atrevido a dar este catastrófico paso estratégico, si no hubiera pactado previamente 'zonas de influencia' con Washington y Londres. Inmunidad para las cruentas tropelías del sátrapa de Moscú en Europa del Este, a cambio de su no intervención en el Indopacífico para bloquear los yanquis y sus lacayos hijos de la Gran Bretaña la expansión comercial china. Sin embargo, la tozuda realidad sobre el terreno estropea los más brillantes planes. La resistencia heroica del Pueblo ucraniano ha alcanzado proporciones épicas. Y el enano baboso Putin ya ha llegado por sus abominables escabechinas contra la población civil a un punto de no retorno, por mucho que se figure que la propaganda lo lava todo. Después de tantos civiles machacados y condenados al exilio, así como sus hogares e infraestructuras básicas destruidos, la única negociación posible ahora reside en si al genocida Putin lo conducen engrilletado al Tribunal Internacional de La Haya, o en cueros al depósito de cadáveres. Pero tranquilos, las tortillerillas encumbradas de la P$OE y de Potemos, tan 'pacifistas' de salón como el repulsivo Javier Solana, exSecretario General de la OTAN, fijo que están pensando en encuadrar un ejército de amazonas acorazado, por pura 'sororidad' con las ucranias, con el fin de reforzar las fronteras del Levante europeo. Ah, no... es verdad, que aquí ciertas petardas para lo único que están, aparte de para reservarse casi en exclusiva las canonjías, es para difundir a sueldo el odio androfóbico, gracias a lo cual marchamos con firmeza hacia un envejecimiento poblacional sin parangón en el mundo, ni precedentes para un Estado de estas dimensiones. Con estos mimbres, en su expansión impune de saqueadores hacia occidente, lo más extraño consiste en que el Estado Mayor ruso, con tanto velado chanchullo y 'appeasement' (apaciguamiento) de los patéticos Biden y Johnson, no reivindique por la fuerza Islandia, Las Azores y Canarias. Al tiempo. 