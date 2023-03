Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Avestruces en el Ayuntamiento Rafael Burgos Más artículos de este autor Por martes 21 de marzo de 2023 , 12:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

No es ningún secreto que en la ciudad de Almería disponemos de servicios municipales que no funcionan como deberían. Limpieza de calles y playas, mantenimiento de zonas verdes, recogida de basura, transporte público, agua… Todos estos servicios los presta el Ayuntamiento a través de empresas concesionadas, y como digo, es evidente que prácticamente todos dejan mucho que desear. Y esto no es debido a una mala praxis de los trabajadores de esas empresas, sino a una falta de gestión y de vigilancia por parte del equipo de Gobierno del PP, que para esto, todo hay que decirlo, ha contado con la inestimable ayuda de los concejales del PSOE. Y me explico. Una de las primeras mociones que Ciudadanos llevó al plenario nada más arrancar la Corporación en 2019, reclamaba precisamente una auditoría de los servicios públicos locales prestados en gestión indirecta, entre los que se incluyen limpieza viaria, alcantarillado o transporte, entre otros. Básicamente, lo que pretendíamos con aquella moción era evaluar la eficiencia, racionalidad económica y calidad en la prestación de dichos servicios para poder detectar así qué está fallando para que Almería esté tan sucia, pese a que cada vez los almerienses pagamos más caro el servicio de limpieza, o para que servicios como el de abastecimiento de agua, o el de los autobuses urbanos, generen tantas quejas entre nuestros vecinos. Pues bien, aquella moción fue rechazada con los votos de PP y PSOE. Como ven, el bipartidismo de siempre sabe ponerse de acuerdo no sólo para repartirse jueces del CGPJ o sillones en RTVE; también para impedir que el Ayuntamiento de Almería audite los servicios públicos que sufragamos entre todos. O lo que es lo mismo: que ante la evidente mala prestación de no pocos de esos servicios, los unos y los otros hacen la táctica del avestruz en lugar de agarrar el toro por los cuernos. Pero en Ciudadanos somos constantes, y muy pesados, cuando se trata de pelear para mejorar los servicios municipales que pagamos todos los almerienses. Por eso, para el vigente presupuesto municipal, logramos acordar la inclusión de una auditoría externa al servicio de limpieza viaria. Que termine sustanciándose dicha auditoría ya sólo depende de la voluntad del PP de cumplir su palabra; nosotros vamos a reclamarla en cada pleno, y no sólo eso, sino que, además, si después de las elecciones de mayo logramos el apoyo suficiente para entrar a gobernar la ciudad, vamos a ejecutar aquella moción íntegramente, haciendo posible que sepamos cada detalle de cada servicio municipal concesionado, detectando fallos y resolviéndolos con las actuaciones que requiera cada uno de ellos. Y esto lo haremos le guste más o menos al bipartidismo PP-PSOE. Ya lo dije durante el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad: en Ciudadanos tenemos claro que uno de los fines prioritarios de la gestión pública local es la prestación de los servicios públicos bajo criterios de eficiencia, economía y calidad, y ese control sobre la gestión indirecta debe materializarse en un proceso de auditoría periódica y sistemática que permita conocer a fondo si se cumplen las condiciones jurídicas, económicas y técnicas establecidas. Así, se pueden estudiar posibles modificaciones u optimizaciones basadas siempre en el interés público, lo que incluye también pensar en el bolsillo de los almerienses.

Rafael Burgos
Diputado provincial (Ciudadanos)