No hay pagar por ir al médico en Andalucía

martes 21 de marzo de 2023 , 12:21h

Una página web con apariencia de página oficial de la Junta de Andalucía está circulando en las redes sociales, insinuando que los andaluces deben pagar por la asistencia de su médico de cabecera o cualquier otra prestación del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Sin embargo, esto es falso ya que los andaluces no tienen que pagar cantidad alguna por estos servicios.

En una página se publicó un artículo con el título 'Servicio Andaluz de Salud: 65 euros por tu visita al médico de cabecera' y el subtítulo 'Las visitas derivadas a empresas privadas costarán 65 € en caso del médico de cabecera y 150 € para el especialista'. En el artículo se sugiere que los ciudadanos andaluces tendrán que pagar por sus servicios sanitarios del sistema público de salud.

Un cuadro con un logotipo antiguo del Servicio Andaluz de Salud está causando confusión al indicar una serie de cantidades extraídas de la Orden de la Consejería de Salud y Consumo del 23 de febrero de 2023, la cual actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios. El logotipo pretende dar apariencia oficial a la información presentada.

El Gobierno andaluz ha establecido una orden que fija los precios máximos de los convenios para la prestación de asistencia sanitaria en centros concertados por el Servicio Andaluz de Salud, con el objetivo de garantizar el acceso público y gratuito a la atención médica. Además, la orden indica que solo se recurrirá a la colaboración privada en situaciones excepcionales, como periodos de alta demanda o emergencias sanitarias como pandemias.

La orden protege la naturaleza pública de la cobertura médica en atención primaria y hospitalaria. Es una norma complementaria a las leyes de contratación administrativa, recomendada debido a la especialización de la contratación en el campo de la asistencia sanitaria.