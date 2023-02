Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Avisan de "retraso de años" tras la huelga de Letrados viernes 03 de febrero de 2023 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aumentan un 50% las suspensiones en la segunda semana de huelga de LAJ y avisan de posibles "retrasos de años" Esta semana, la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ha provocado la suspensión de 596 actuaciones en los juzgados, lo que supone un aumento del 50% con respecto a hace siete días. De acuerdo con los datos proporcionados por los LAJ, 282 de esas actuaciones implicaban presencia judicial y 314 requerían la presencia exclusiva del letrado, como conciliaciones, comparecencias y otorgamiento de poderes. En las dos primeras semanas de huelga, se han suspendido un total de 836 actuaciones, afectando a todas las jurisdicciones. Por otro lado, el seguimiento de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) es "muy alto", con un 75% de adhesión, aunque con variaciones según los partidos judiciales. En Berja, Huércal-Overa y Vélez Rubio, la huelga es seguida al cien por cien. De acuerdo con los datos, de los 62 Letrados de la Administración de Justicia hay designados entre 20 y 23 servicios mínimos permanentes, lo que supone un tercio para atender todos los asuntos esenciales, como guardias, violencia de género, causas con preso, declaraciones de menores o personas vulnerables, afectación de derechos fundamentales, o inscripciones de nacimientos, bodas y fallecimientos. Los LAJ han expresado "extrema preocupación" con respecto a los procedimientos que se encuentran bloqueados, ya que "no se están entregando cantidades de dinero y las demandas no se están admitiendo a trámite salvo aquellas de carácter esencial". Además, han señalado que si la situación continúa, la Justicia Almeriense se verá afectada con un retraso de años. Por ello, urgen un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Comité de Huelga para desbloquear esta situación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El autor de 4 secuestros en Almería recurre que le nieguen la residencia

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.