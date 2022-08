Provincia Avisos amarillos en la capital y el Poniente por altas temperaturas martes 09 de agosto de 2022 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de nivel amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar hasta los 37 grados, y vientos costeros para la jornada de este martes que afecta a la capital y el Poniente almeriense.

En base a las previsiones meteorológicas, la alerta por altas temperaturas permanecerá vigente desde las 13,00 horas de este martes hasta las 21,00 horas, con valores oscilantes que podrían llegar hasta los 37 grados.

En el caso de los fenómenos costeros, afectarán al Poniente almeriense y la capital con especial incidencia a partir de las 18,00 horas con vientos del este y nordeste de fuerza siete y olas de entre dos y tres metros. El aviso, en este caso, se mantiene hasta las 9,00 horas de este miércoles. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

