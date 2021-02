Capital Ayuda a Domicilio cobrará más del Ayuntamiento de Almería viernes 05 de febrero de 2021 , 16:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado inicialmente la modificación presupuestaria por importe de 923.385,73 euros para la financiación del contrato de dependencia que permitirá subir el precio/hora a las trabajadoras y trabajadores que forman parte del Servicio de Ayuda a Domicilio de 13 euros a 15,75 euros, llevando así a término el compromiso del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, de mejorar las condiciones laborales y salariales a quienes atienden la dependencia a través del Servicio de Ayuda a Domicilio.



Como complemento al millón de euros de aportación municipal a ese objetivo, recogido en el presupuesto del año pasado, actualmente prorrogado, el suplemento de crédito permitirá la formalización del contrato de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia, recogiendo el incremento en el precio/hora de 2,75 euros más, y fijándose en 15,75 euros /hora. Se hará en tanto en cuanto se publique y entre en vigor la Orden por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se prevé un incremento del precio/hora máximo de 13 a 14,60 euros.



El concejal de Economía y Función Pública ha felicitado este paso “tras un dilatado y complicado procedimiento que viene a dar cobertura, a nivel municipal, a un colectivo clave en la atención de personas dependientes”. En este sentido ha recordado que ha tenido que venir un presidente del Partido Popular, al frente de la Junta, “dando solución a una situación que el Partido Socialista ni supo ni quiso enfrentar, llevando a la congelación del precio/hora en el servicio de ayuda a domicilio durante trece años”.



Un esfuerzo económico para las arcas municipales que Juan José Alonso ha justificado en “la importante labor que presta el colectivo de trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, reconocido por los propios usuarios, y que desde este Equipo de Gobierno, con su alcalde a la cabeza, corresponde cumpliendo el compromiso adquirido, financiando al cien por cien ese incremento, con un coste económico de más de dos millones de euros”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

