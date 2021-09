Capital Ayuntamiento de Almería y Cámara de Comercio fomentarán la inserción laboral de los jóvenes martes 21 de septiembre de 2021 , 19:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, firma un convenio con el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, para cofinanciar con 15.000 euros un programa de cualificación y empleo para menores de 30 años

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha firmado este martes un convenio de colaboración con el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, para crear oportunidades y fomentar la inserción laboral juvenil. “El empleo es una absoluta prioridad en la gestión municipal. Y, aún no teniendo competencias directas, siempre estamos dispuestos a apoyar y colaborar en todo aquello que suponga promover oportunidades laborales”, ha asegurado el primer edil.



En este sentido, la nueva alianza entre ambas instituciones permitirá unir los recursos de ‘Ingenia Center’, centro municipal que reúne en una misma sede todo lo que en Almería tiene que ver con el emprendimiento, la formación y el fomento del empleo, y los de la Cámara de Comercio, para orientar y capacitar a jóvenes desempleados en la búsqueda de empleo.



Todo ello enmarcado en el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), del Fondo Social Europeo, que tiene un presupuesto de unos 100.000 euros, financiados con Fondos Europeos en un 91,89% y en un 8,11% por la Cámara de Comercio, y que, a través de este convenio, el Ayuntamiento confinanciará con un total de 15.380 euros para la realización de actividades de captación, orientación laboral, formación y promoción del empleo, así como en la difusión del programa.

Colaboración público-privada

En este sentido, el alcalde, acompañado del concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha puesto en valor la importancia de la colaboración público-privada, que “no es solo posible, sino que es recomendable”. Y es que, tal y como ha explicado el presidente de la Cámara de Comercio, “este convenio es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer”, ya que a través de esta entidad tienen acceso a fondos europeos “importantes”, con los que “a través de una confinanciación pequeña somos capaces de multiplicar la inversión, en este caso hasta los 100.000 euros”.



Asimismo, Parra ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración para un objetivo que es compartido: “Sacar a personas del desempleo y que estén mejor formadas para ayudar al desarrollo de la provincia”, ha dicho.



El objetivo marcado en el convenio, cuya duración es de un año, es llegar, al menos, a 100 jóvenes desempleados del municipio (menores de 30 años) y ayudar también a su inserción en empresas de Almería.



Entre las distintas acciones que se realizarán serán las de promocionar, difundir y captar jóvenes desempleados que cumplan con los requisitos del programa y se encuentren en una situación socio-laboral adversas; difundir y comunicar para informar y sensibilizar a los jóvenes desempleados sobre las bondades y características generales y específicas del programa; apoyar a los jóvenes de la ciudad en su inserción laboral en sectores emergentes, colaborando en el desarrollo de acciones directas en las empresas de la ciudad; acciones formartivas y labores de asesoramiento, entre otras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

