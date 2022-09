Capital Ayuntamiento destaca la formación como salida a víctimas de violencia de género domingo 25 de septiembre de 2022 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El primer teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Juanjo Alonso, ha puesto de relieve la importancia de la formación en la búsqueda de salidas para mujeres víctimas de violencia de género y ha señalado las posibilidades que ofrece el proyecto 'Almería T-Integra con Empleo', desarrollado en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) y cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo, "una herramienta de apoyo para quienes sufren esta situación". Alonso ha hecho estas declaraciones durante su invervención en la 'Jornada contra la Violencia de Género: Protección y Empleo', organizada por el proyecto europeo AP-POEFE 'Almería T-Integra con Empleo', "una iniciativa "que ofrece la posibilidad de contar con la formación necesaria para encontrar un puesto de trabajo en sectores emergentes, adquirir un título certificado de profesionalidad que puede presentar en cualquier punto de España porque es un título oficial, una experiencia profesional acreditable y, además, una ayuda económica con la que facilitar su integración social", según ha recogido el Consistorio almeriense en un comunicado. Ha subrayado que "para el Ayuntamiento era básico que entre los valores de referencia de 'Almería T-Integra con Empleo' estuviera promover la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral, fomentar la igualdad de trato y la no discriminación en la lucha contra la exclusión social". En este sentido, la formación gratuita que promueve este programa contempla actividades en sectores emergentes relacionadas con el comercio, la hostelería, el ocio y tiempo libre, la jardinería o la atención sociosanitaria, con una ayuda económica a la asistencia de alrededor de 600 euros al mes y prácticas profesionales no laborales en empresas y certificado de profesionalidad. La 'Jornada Contra la Violencia de Género: Protección y Empleo' ha tenido como objetivos reflexionar y debatir sobre aspectos relacionados con la prevención y la intervención frente a la violencia de género, concienciar acerca de los estereotipos, los roles y la construcción de las relaciones de poder sobre las mujeres, mediante el análisis y estudio de los denominados micromachismos y proporcionar herramientas para el empoderamiento colectivo de las mujeres en situación de vulnerabilidad por motivos de género. Para ello, ha contado con la participación de la general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Teresa Muela, que ha presentado la labor que realiza la Red Andaluza de Municipio Libres de Violencia contra las Mujeres, red a la que pertenece el Ayuntamiento de Almería. De otro lado, la intendente mayor y segunda Jefa de la Policía Local de Almería, Carmen Marínez, que ha realizado una ponencia sobre 'Protección y seguridad', mientras que los 'Micromachismos desde la adolescencia' se han abordado desde diferentes ámbitos de actuación con ponentes como Carmen María Rull, psicóloga clínica y psicóloga de la Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) de Torrecárdenas en El Ejido, Juan Francisco Sánchez, técnico de Atención a las Personas de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, y la abogada especializada en violencia de género, Antonia Segura. Por último, la mesa 'Empleo: Principio de Autonomía' contó con un nutrido grupo de entidades que representan el buen hacer del movimiento asociativo en materia de empoderamiento a la mujer víctima de violencia de género, con la participación de Beatriz María Leiva, presidenta de la Asociación 'Protegidas' para la inserción social y laboral, Doloes, María López Campoy, trabajadora social de la Asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujes prostituida (Apramp), José María Rueda, presidente de la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería (Asoal), y con María del Carmen García, técnica de Autoempleo de la Asociación Innova Almería - Programa Incorpora de la Fundación La Caixa. Desde febrero de 2004 el Ayuntamiento de Almería forma parte de la Red Andaluza de Municipios Libres de Violencia Contra las Mujeres de la FAMP y cuenta con un Protocolo de Actuación Municipal para la Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres con la finalidad de conseguir una acción más eficaz en la prevención y eliminación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

