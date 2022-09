Economía Los datos del liderazgo hotelero de Roquetas de Mar lunes 26 de septiembre de 2022 , 07:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ciudad se mantiene imbatible dentro de la provincia de Almería y es la tercera de Andalucía en plazas hoteleras La ciudad de Roquetas de Mar se mantiene como el gran referente turístico de la provincia de Almería y entre las tres primeras de nuestra Comunidad, según los datos que ofrece el Instituto de Estadística de Andalucía referidos al mes de agosto de este año, y que atienen al número de personas empleadas o grado de ocupación en los alojamientos turísticos, por ejemplo. Así, en Roquetas de Mar trabajaron 2.642 personas en sus 29 establecimientos hoteleros abiertos, que tienen unas 17.393 plazas, y que tuvieron una ocupación media del 89,94%. En gran medida esto es gracias a la cadena Hoteles Playa, radicada en este municipio, y cuyo máximo responsable, José María Rosell, ha sido galardonado con uno de los Premios Andaucía de Turismo la pasada semana. El segundo mejor dato de personal lo encontramos en Almería capital, con 927, si bien se ve una gran diferencia en el número de establecimientos abiertos, que fueron siete más que Roquetas, aunque el número de plazas disponibles fue de 5.049. El grado de ocupación fue del 82,54%, por detrás también de Mojácar, que con 32 establecimientos tiene 8.915 plazas, pero emplea a menos personas que la capital, ya que se quedan en 862. En El Ejido los trabajadores han sido 249 para 12 hoteles con 1.773 plazas, y una ocupación del 63,74%. Menos establecimientos, en concreto 10, pero con 559 empleados para 4.369 plazas, es el dato de Vera, que lidera la ocupación en agosto, ya que rozó el 92%. En Níjar, el número de trabajadores en hotelería ha sido de 244 para 35 establecimientos –solo uno menos que la capital y seis menos que Roquetas de Mar- con 1.694 plazas y una ocupación del 80,5%. El dato de Roquetas de Mar en cuento a personal empleado se ve superado en Andalucía por Sevilla (3.286), Torremolinos (3.228), Marbella (4.738) y Chiclana de la Frontera (2.921), mientras que solo Sevilla (23.249) y Torremolinos (22.700), tienen más plazas hoteleras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

