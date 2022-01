Capital Ayuntamiento estima que más de 1.500 personas de colectivos vulnerables subieron gratis a la noria sábado 08 de enero de 2022 , 18:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El Ayuntamiento de Almería ha cifrado en más de 1.500 las personas de asociaciones y colectivos vulnerables que han subido estos días a la noria instalada en la Rambla de la ciudad sin colas y de forma gratuita. El Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha colaborado con la empresa que gestiona esta atracción, Grupo Mederyt, para, en el marco de su responsabilidad social, favorecer que colectivos de personas mayores, personas con discapacidad y de colectivos más vulnerables puedan acceder a la noria, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado. Entre las asociaciones que ya han subido se cuentan Verdiblanca, Altea, ONCE, Asalsido o la asociación Ítaca del barrio de El Puche, además de entidades de personas mayores que, por su edad avanzada, no pueden hacer colas para disfrutar de la noria. Los horarios y las opciones de días para estos viajes gratuitos los ha marcado la empresa y el Ayuntamiento se ha encargado únicamente de poner en contacto a los colectivos con los empresarios, ha señalado la concejala delegada del área, Paola Laynez.

