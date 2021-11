Capital Ayuntamiento y Diputación animan a comprar el calendario solidario de ARGAR sábado 27 de noviembre de 2021 , 18:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación, Paola Laynez, junto al vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, reconocen una vez más la encomiable labor que presta la asociación a padres y niños con cáncer Un año más la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería ARGAR ha presentado en sociedad su calendario solidario, presentación a la que han sumado su apoyo el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, animando a la sociedad almeriense a “colaborar” en la compra de este calendario, cuyos beneficios irán íntegros para la asociación ARGAR. Este tiene un precio de 5 euros y se puede adquirir en su sede, ubicada en la Carretera de Ronda, 216 y en la exposición Playmobil, que próximamente quedará instalado en el Paseo de Almería. Al acto de presentación del calendario, celebrado en el salón noble del Circulo Mercantil, han asistido, en representación del Ayuntamiento de Almería, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, junto al Vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar. ‘Creando conexiones naturales’, es el título escogido por ARGAR para el calendario de 2022, un trabajo que suma ya once años de forma consecutiva saliendo a la calle y que es el resultado de la colaboración de toda la Asociación, padres y niños, y del tánden que forman Juan Antonio, fotógrafo, y Mari Carmen Cobos, enfermera y editora de la publicación. Emoción en la puesta de largo de este nuevo calendario que ha encontrado en el Parque del Andarax y la naturaleza el mejor escenario para una sesión fotográfica en la que de forma particular, los niños, y también el personal de las empresas colaboradoras con esta iniciativa, han derrochado “ilusión y esperanza, en el objetivo de ayudar a un mundo mejor, donde lo fundamental, como se ha demostrado en este tiempo de pandemia, es la vida. ARGAR apuesta para 2022 por la responsabilidad individual y se hemos llevado a escenificar ese objetivo con los niños en plena naturaleza plantando un árbol”, ha resumido la presidenta de la asociación, Rosa María Onieva. En su intervención en este acto, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado la gran labor que realiza la asociación ARGAR y que presta, en su quehacer diario, la edición de este calendario con toda la “esperanza” que desprende “Colaborar con Niños con Cáncer-Argar no es un deber, ni una obligación del Ayuntamiento: es una verdadera satisfacción”, recalcaba Laynez. En este sentido ha animado a “ser solidarios una vez más y comprar este calendario, colaborando así con la impagable labor que hace esta asociación en su trabajo diario con los niños y también con los padres que se ven afectados por la enfermedad de sus hijos”. Del mismo modo ha brindado, una vez más, la colaboración del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y del Ayuntamiento a ese trabajo que realizan y recordado cómo el consistorio viene trabajando con los colectivos y asociaciones que, en breve, “dispondrán de un espacio asistencial como será el edificio ALMA”. El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha destacado el apoyo institucional al "encomiable y difícil" trabajo que llevan a cabo desde ARGAR Almería: "ARGAR es un referente para el tercer sector que tiene el apoyo de toda la sociedad almeriense, la medalla de lo Social de la provincia, así como la Bandera de Andalucía. Hoy presentamos un calendario que no sólo tiene un fin solidario económico, sino, además, de concienciación a la ciudadanía sobre el problema que sufren muchas familias con niños con diagnóstico Cáncer y que tienen en ARGAR a su principal aliado". Del mismo modo, se ha mostrado orgulloso de poder colaborar con esta asociación en la humanización de los espacios del área de Oncología Infantil y de Ocio del Hospital Universitario Torrecárdenas para mejorar la calidad de vida de los pequeños pacientes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

