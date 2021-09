Ayuntamiento y Diputación unen esfuerzos en ‘Almería Escena’

viernes 24 de septiembre de 2021 , 15:22h

El programa, que dirige el humorista y presentador Kikín Fernández, arranca su segunda temporada en Interalmería TV el 8 de octubre con la cantante Carmen Muyor





La segunda temporada del proyecto ‘Almería Escena’ se ha presentado esta mañana en el Patio del Mandarino de la sede del área de Cultura y Cine de la Diputación. En el acto han participado el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, así como el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz; Kikín Fernández, director del programa ‘Almería Escena’, así como la directora de Interalmería TV, Trini Gaitán y los artistas Carmen Muyor y Quique Peña, y José María Díaz y Mari Cruz Calvo del grupo Nuevos Aires.



El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha recordado que el programa ‘Almería Escena’, “nació formando parte de las líneas de actuación del plan Re-Activa Cultura 20, que nos permitió entre otras cosas celebrar más de 40 actividades de entrada libre en el último trimestre del año y, en este caso concreto y con la colaboración directa de la Diputación Provincial, en apoyo al mundo musical y escénico de nuestra ciudad y provincia ofreciéndoles la grabación de un programa que no solo difunde su propuesta sino que también sirve como recurso profesional de promoción”.



Y ha añadido que “desde el Ayuntamiento aportaremos nuestro personal técnico y operadores de Interalmería TV, realizadores, equipos audiovisuales, espacios municipales para la grabación y el personal técnico de los teatros, porque entendemos que tanto Almería como su provincia debe tener la Cultura como un pilar básico, un motor de impulso económico, foco de atracción, de enriquecimiento colectivo y también como dinamizador”.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha destacado la importancia del proyecto que surgió el pasado año, “fruto del compromiso real de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de la ciudad con los profesionales de la industria cultural de la provincia. Es un proyecto que nació en pleno confinamiento, cuando estábamos dentro de casa, gracias al compromiso de Diego Cruz, viendo lo que podíamos hacer por aquellas personas que tanto hacían por nosotros en pleno encierro”.



Tras el éxito de aquella primera temporada, Guzmán ha recalcado que “este año teníamos que volver a hacerlo, ya que es un proyecto cien por cien almeriense. Agradezco a Kikín Fernández lo bien que entendió la idea y lo bien que lo plasma, destacando esa complicidad que tiene con los artistas. Todos los artistas que participan son nacidos en Almería o viven en Almería. El proyecto vuelve a ser un ejemplo de colaboración entre administraciones, en este caso, entre la Diputación, el Ayuntamiento de Almería e Interalmería TV”.



Guzmán ha subrayado los objetivos de ‘Almería Escena’, entre los que están “apoyar al sector cultural de la provincia de Almería, surgido en un momento muy complicado, donde sencillamente no podían trabajar. Es un proyecto en el cual promocionamos a los artistas almerienses, dándole mayor visibilidad a estos creadores y luego se crea un ambiente cultural necesario, porque si algo se ha descubierto en esta pandemia es que la cultura es un bien de primera necesidad”.



Kikín Fernández, director de ‘Almería Escena’ ha explicado que “al final serán más de 40 artistas de distintas disciplinas los que hayan pasado por este programa. Hay una cosa común en todos ellos y es que son gente con mucha sensibilidad. Tratar con los artistas no es fácil, hay que mimarlos y hacerles que se sientan queridos. Tienen que sentir que tenemos el compromiso de cuidar su trabajo y mostrar ese trabajo como ellos quieren. Eso hemos hecho en Almería Escena”.



La cantante, Carmen Muyor, que será la que estrene la nueva temporada de ‘Almería Escena’ ha agradecido el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento a los artistas. “Lo hemos pasado regular en estos meses atrás los que vivimos de esto. Hemos estado muy bien sobre las tablas del Apolo, Kikín nos lo ha hecho muy fácil. Tengo que dar las gracias de corazón”.



José María Díaz, en representación del grupo Nuevos Aires ha elogiado la apuesta tanto de Diputación como del Ayuntamiento por llevar a cabo este programa. “Creo que se debe apostar por ese formato, y es un gran material para la promoción de los artistas. Para nosotros es un honor poder participar en ‘Almería Escena’.



Los nuevos programas de “Almería escena” incorporan algunas novedades. En primer lugar, el formato, que reduce la duración de los programas con el fin de conseguir una mayor penetración en redes sociales y diseñar un formato más efectivo para llegar al público. Además de su emisión en Interalmería TV, se editarán promos específicas para su difusión a través de las distintas redes sociales.



La cabecera del programa se ha renovado incluyendo imágenes de los artistas que han pasado por el programa y con sintonía de la formación almeriense “Wardum”. En cada programa, Kikín Fernández, presentador y director, entrevista a los artistas invitados y a continuación se da paso a una actuación representativa de su trabajo.



Hasta hoy se han grabado los programas de Escenalia Teatro (Artes escénicas), Carmen Muyor (Música Folk), Delacosta Hot Jazz (Jazz), Juanjo García (Música Pop), Axioma Teatro (Artes escénicas) y Nuevos Aires (Música Folk). Próximamente se comenzará la producción de los programas dedicados a Rocío Zamora (Flamenco), Antonio ‘El Genial’ (Flamenco), Anónimo IV (Música clásica) y Franco Bianco (Artes escénicas).



El 8 de octubre comenzará la emisión en Interalmería TV de los nuevos programas con el estreno del protagonizado por la cantante almeriense Carmen Muyor. Los programas serán de emisión semanal, cada viernes a las 22:30 horas con redifusiones. Después se subirán a la web de Interalmería TV.