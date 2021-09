Capital El chef Lucas Niella rescata los ‘dulces de la abuela’ en la Jornada Gastronómica viernes 24 de septiembre de 2021 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La repostería tradicional endulza una jornada culinaria con éxito de participación



El otoño se recibe con mejor sabor de boca cuando se pueden degustar los tradicionales ‘dulces de la abuela’. Esa es la oportunidad que han tenido los participantes de la octava Jornada Gastronómica en el Mercado Central. El chef Lucas Niella ha ofrecido una amplia demostración durante dos horas en una actividad que organiza el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería con la colaboración de la Diputación Provincial.



La tradición de la repostería ha acaparado una mañana con aromas a gastronomía “de toda la vida”. Por un lado, la primera elaboración ha sido una torrija de la abuela con crema de vainilla, una receta típica de Semana Santa con algún detalle innovador. Aunque las opciones de preparación son múltiples, el pan, la leche, el azúcar y el aceite son innegociables para mantener la esencia de un postre centenario. Además, Lucas Niella ha puesto la guinda con la crema pastelera.



El sabor dulce tampoco ha faltado en el pastel de limón y merengue, la segunda receta de la jornada. Es un clásico de la cocina británica, pero sin duda está muy extendido en la cocina almeriense. El resultado ha sido un magnífico postre que mezcla la acidez del limón y la dulzura del merengue. Con esta elaboración, que posteriormente han podido probar los asistentes, ha puesto fin a la actividad.



Podría haber sido un excelente colofón al ciclo de jornadas, pero lo cierto es que aún queda mucha gastronomía por conocer y degustar. Las Jornadas Gastronómicas continuarán el próximo 13 de octubre con la celebración de la novena cita.



Las inscripciones para las seis citas restantes, que llegarán hasta diciembre, siguen abiertas y se puede participar de forma gratuita. Pueden realizarse de forma online a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas/.

