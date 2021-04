Capital Ayuntamiento y Entidad de Conservación analizan las necesidades del Sector 20 miércoles 21 de abril de 2021 , 16:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Como medida más inmediata, el Consistorio trabaja ya en acondicionar algunos solares municipales y destinar su uso a zona de aparcamiento



El Ayuntamiento de Almería y la Entidad de Conservación del Sector 20 se han comprometido a estrechar lazos de colaboración para la mejora del mantenimiento y conservación de este polígono industrial, uno de los más importantes situados en el término municipal, así como en la prestación de servicios municipales, todo ello al margen de las competencias que, en materia de mantenimiento y conservación, tiene atribuidas la propia entidad urbanística, como así se recoge en sus Estatutos, vigentes desde hace más de veinte años.



Un compromiso que han trasladado personalmente las responsables de las áreas de Urbanismo, Sostenibilidad Ambiental, Servicios Municipales y Seguridad y Movilidad, Ana Martínez, Margarita Cobos, Sacra Sánchez y María del Mar García Lorca, respectivamente, a representantes de la Entidad de Conservación en una reciente visita al polígono, dando continuidad así a los acuerdos adoptados en la moción aprobada en Pleno, a finales de marzo, para la mejora de las condiciones de este polígono.



Encuentro éste en el que ya se avanzaron algunas de las primeras medidas que desde el Ayuntamiento se va a impulsar “en breve” para la mejora de las condiciones del polígono, en concreto, el acondicionamiento de alguna de las parcelas municipales como zona de aparcamiento, además de la limpieza de aquellos espacios en los que se advierte se han acumulado “indiscriminadamente” residuos y otros materiales inertes.



Respecto a la situación del polígono Industrial y las mejoras que se puedan acometer, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha recordado, como ya hiciera en la última sesión plenaria, “que las competencias en materia de mantenimiento y conservación de la red viaria, alcantarillado y otras infraestructuras en esta zona son competencia de la Entidad de Conservación, como así recogen los estatutos vigentes, por lo que cualquier intervención municipal en las instalaciones precisan de una modificación de los mismos”.



Se trataría ésta de una “posibilidad que la Entidad se plantea estudiar, ya que los responsables de la misma no quieren perder el estatus jurídico que actualmente tienen y, en consecuencia, seguir gestionando el desarrollo del Sector 20 en ese ámbito competencial que hoy tienen, desechando la opción de disolver dicha Entidad”, ha recordado Martínez Labella.





Mesa de trabajo

Desde las diferentes áreas municipales se ha trasladado el “compromiso” a estudiar la mejora de las condiciones actuales del polígono, siempre condicionado por el marco legal que permite la vigencia de los estatutos de la Entidad, de forma que el Ayuntamiento responda a las necesidades actuales de un polígono en cuyo ámbito opera un importante volumen de empresas y emplea a casi 3.000 trabajadores.



Al respecto, Martínez Labella, ha recordado encuentros anteriores que se han mantenido con la Entidad de Conservación, con cuestiones en vías de solución, particularmente a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, que refieren la caracterización de residuos, acondicionamiento de jardines en el entorno de la Fuente de Alhadra, averías en la red de abastecimiento o la reposición de tapas de imbornales de pluviales.



Las representantes municipales han emplazado también a la entidad a “participar” de la mesa de trabajo en la que se analiza no solo una posible modificación de los estatutos, propuesta ya planteada en reuniones anteriores, de forma que se habilite al Ayuntamiento a participar en el mantenimiento y conservación de la red viaria, alcantarillado y otras infraestructuras en esta zona, sino también la viabilidad para habilitar una línea de autobús urbano con recorrido dentro del polígono, en este caso una propuesta condicionada por el actual contrato con la concesionaria del Servicio Urbano de Transportes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.