Deportes Los Juegos Municipales de Bádminton reúnen a 70 participantes miércoles 21 de abril de 2021 , 15:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El pabellón José Antonio Segura ha acogido más de 100 partidos que ha englobado desde categorías prebenjamín hasta la absoluta





Setenta niños y niñas de diferentes edades, todos ellos aficionados al bádminton, un deporte que continúa ganando más adeptos en la ciudad de Almería, han participado recientemente en la primera jornada de la competición organizada por el Patronato Municipal de deportes: los Juegos Deportivos Municipales.



El Pabellón José Antonio Segura, con medidas estrictas de seguridad que dieron lugar a una celebración segura y sin riesgo, disputó más de 100 partidos desde las 16:30 horas hasta las 21:00 horas con categorías que fueron desde prebenjamín hasta la absoluta.



La EDM Club Bádminton Mercapinturas, encargada de la coordinación, diferenció los partidos en dos franjas horarias. Por un lado, las categorías menores de 16 años se jugaron de 16:30h a 18:00h y los juveniles y absolutos a partir de las 18:00h.



Los campeones de la primera jornada fueron en la categoría prebenjamín femenino, Lucía Álvarez; prebenjamín masculino, Adrián Aguilera; benjamín femenino, Almudena García; benjamín masculino, David Ortiz; alevín femenino, Lucía Martín; alevín masculino, Pablo Durbán; en infantil femenino, Luna de Juan e infantil masculino, Adrián Jiménez.



Los cadetes, en el femenino, Rosana García se proclamó ganadora y el cadete masculino, Juan Gabriel Valverde. Los juveniles, el femenino Luciana Aballay y el masculino, Asier Torres. En cuanto a las categorías Absoluto ‘B’, el campeón fue Francisco Puga y en Absoluto ‘A’, Javier Basilio Calatrava. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

