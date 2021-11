Capital Ayuntamiento y Junta mejoran la señalización turística en los principales accesos lunes 08 de noviembre de 2021 , 17:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actuación forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cofinanciado por ambas instituciones



El Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, han mejorado la señalización turística en los principales accesos de la ciudad. Una actuación que se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudad cuya inversión total asciende a cinco millones de euros y está cofinanciado por ambas administraciones.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y el delegado territorial de Turismo, Vicente García Egea, han comprobado recientemente el resultado final. Concretamente, los trabajos que se han llevado a cabo han consistido en la instalación o mejora de señalética en distintos puntos estratégicos de la capital.



La rotonda de El Palmeral de El Zapillo, junto al Auditorio Maestro Padilla, la Residencia Ballesol, la rotonda de acceso al puerto, la intersección de la Avenida del Mediterráneo con Carretera de Níjar, el Estadio de los Juegos Mediterráneos, la Carretera de Ronda, la Estación Intermodal o la Escuela de Golf son algunas de las ubicaciones donde se han implantado las mejoras.



El objetivo es facilitar la estancia de los turistas que llegan hasta Almería y la llegada hasta los principales puntos de interés como los Refugios, la Alcazaba, la Catedral, los espacios museísticos o el Ayuntamiento.

