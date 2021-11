Deportes La piscina del Club Natación Almería se prepara para los Juegos Deportivos lunes 08 de noviembre de 2021 , 17:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La primera jornada de la disciplina acuática se realizará el 21 de noviembre y se espera congregar a más de 180 participantes



No hay marcha atrás. Desde los más pequeños hasta los más mayores podrán saltar a la piscina para participar en los Juegos Deportivos Municipales, competición organizada por el PMD y que se extenderá hasta mayo de 2022, que tanta pausa ha tenido a raíz de la pandemia por el Covid-19.



La natación, por su parte, realizará cuatro jornadas a lo largo de la temporada y las expectativas, según expresa Arturo García, delegado de la Federación Andaluza de Natación en Almería y responsable de organizar los JDM de Natación, es que tendrá “una mayor acogida que en la temporada de 2019”.



Las jornadas se desarrollarán en la piscina del Club Natación Almería y se harán de la siguiente manera: En la primera jornada, el 21 de noviembre, participarán por la mañana los grupos de prebenjamín, benjamín y alevín y por la tarde, desde infantil hasta categoría máster, e inclusive, natación adaptada. El mismo procedimiento se hará para el resto de las jornadas, que se celebrarán la segunda el 16 de enero de 2022, la tercera el 6 de marzo de 2022 y la última, el 8 de mayo de 2022.



Por el momento, las inscripciones para la primera jornada se mantienen abiertas y, tal y como cuenta Arturo García, “la primera jornada del año pasado estaba en unos 180 participantes por la tarde, se espera lo mismo e incluso más ya que con la pandemia no se pudo hacer nada y los deportistas quieren volver a nadar y competir”.



De esta manera, los interesados en inscribirse deberán contactar con las delegaciones de las federaciones andaluzas o el propio Patronato Municipal de Deportes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.