Capital Ayuntamiento y Universidad convertirán el vivero municipal en aula de 'pedagogía verde' jueves 08 de abril de 2021 , 19:34h

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este jueves el vivero, donde se están realizando diferentes obras, para, en el marco del 'Plan Botania', estudiar la biodiversidad urbana de la ciudad



El Ayuntamiento de Almería y el Centro de Investigación de Colección Científicas de la Universidad de Almería (UAL) han suscrito un convenio para, en el marco del Plan Botania, estudiar la biodiversidad urbana de la ciudad, convirtiendo el vivero municipal en espacio de investigación, con el objetivo de que este sea centro productor de plantas autóctonas y poder abrirlo al público como una gran aula de la ‘pedagogía verde’.



Precisamente este jueves, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado el vivero municipal, un espacio de más de 7.000 metros cuadrados ubicado en la zona conocida como 'La Pipa', en el que desde el Área de Sostenibilidad Ambiental, con el asesoramiento de los docentes de la UAL, se están desarrollando diferentes obras, para lograr ese doble fin. “Entre los objetivos del Plan Botania están los de hacer de Almería una ciudad más sostenible y eficiente y qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos y que nuestro término municipal sea el mejor laboratorio de pruebas de todo el talento que se atesora en la UAL”, ha afirmado el alcalde.



Acompañado de los concejales Margarita Cobos y Joaquín Pérez de la Blanca, el primer edil ha explicado que, gracias a este convenio, se va a estudiar la biodiversidad urbana en determinados parques. Se empezará por el Parque del Andarax, como proyecto piloto, y después se seguirá en el Nicolás Salmerón y en el Parque de las Familias; para, una vez conocida la radiografía de la ciudad en lo que tiene que ver con la biodiversidad, establecer qué especies hay que introducir y cuáles eliminar. Es lo que la universidad aplica en el campus y que se conoce como ‘BioBlitz’ y que ahora se va a trasladar, por primera vez, a la ciudad.



Ha sido la propia directora de CecoUAL, Esther Jiménez, quien ha explicado este proyecto. “Nuestro trabajo en la UAL es investigar sobre aquellas plantas autóctonas que tienen un potencial ornamental interesante y poder ofrecer ese conocimiento al vivero del Ayuntamiento para que las produzcan y las pongan en los jardines de la ciudad”, ya que, además de ser bonitas, “van a ofrecer otros beneficios ecosistémicos a la ciudad como por ejemplo los polinizadores”.



Asimismo, tal y como ha explicado el alcalde, lo que se pretende es realizar una tarea de divulgación de todo este trabajo científico. “Queremos que este vivero puedan visitarlo todos los almerienses, especialmente los más pequeños, y comprendan la importancia de proteger y conservar la biodiversidad y hacerlo, además, con acento almeriense”, ha asegurado.





Visita al vivero

El alcalde ha recorrido todas las instalaciones del vivero municipal, que está formado de una zona de invernadero, un umbráculo (lugar cubierto de ramas para resguardar las plantas del sol), un arboreto (espacio para árboles y plantas leñosas) y zona de producción de calle. Asimismo, ha visitado la zona más industrial, donde se guardan y reparan la maquinaria que se utiliza para cuidar los parques y jardines de la ciudad.



Durante la visita, Fernández-Pacheco ha podido hablar con algunos de los trabajadores del vivero, quienes le han agradecido su visita, ya que, según le han hecho saber, es la primera vez que un alcalde ha visitado estas instalaciones municipales.

