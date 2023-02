Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Banco de plástico reciclado de ‘Mares Circulares’ martes 07 de febrero de 2023 , 16:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Está fabricado con plástico 100 por cien reciclado y un 30 por ciento proviene de basura marina El Paseo Marítimo de Almería ya cuenta con el primer banco de ‘Mares Circulares’, el proyecto más ambicioso de Coca-Cola para la limpieza de costas y fondos marinos, la sensibilización de la ciudadanía y el desarrollo de la economía circular en España y Portugal. La entrega se ha hecho efectiva este martes junto a la Asociación Vertidos Cero y se trata de un banco fabricado con plástico 100 por cien reciclado, del cual al menos un 30 por ciento procede de la basura marina recogida por los más de 500 pescadores que participan en este proyecto. La instalación es un gesto de agradecimiento hacia los pescadores, que han desempeñado una labor crucial como voluntarios para recoger y transportar la basura marina que hallaban en el mar. El acto ha contado con el respaldo de instituciones y colectivos que han colaborado. La concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha asegurado que es “una de las tantas campañas a las que el Ayuntamiento se ha querido adherir porque desde el principio vimos la idoneidad y cómo trasladan la concienciación a nuestros ciudadanos”. Asimismo, ha afirmado que con esta campaña “recordamos cómo debemos cuidar nuestros mares porque, aunque tienen una apariencia limpia, en el fondo están llenos de basura”. Alejandro García, representante de Coca-Cola Europacific Partners (CCPE), ha señalado que “con este proyecto, Coca-Cola redobla su compromiso con la investigación y la innovación para buscar soluciones al problema de los residuos marinos”. En este sentido, ha explicado que “la elaboración de este banco supone todo un avance en la innovación aplicada a la economía circular que caracteriza a ‘Mares Circulares’, un hito que se une al logro ya conseguido en anteriores ediciones”. El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, por su parte, ha lamentado que “el sector pesquero esté marcado y señalado como poco sostenible cuando es justo al contrario” y ha anticipado que “seguiremos luchando”, en referencia a los resultados de la negociación de la Comisión Europea en la que “la pesca de arrastre no sale bien parada”. Elvira Morote, representante de Asopesca, ha subrayado que desde el sector de la pesca “llevamos mucho tiempo recogiendo las basuras marinas que toda la sociedad arroja con falta de compromiso y un comportamiento incívico”. Por su parte, Estíbaliz López, representante de Vertidos Cero, ha defendido que “nuestra responsabilidad es ayudar a los pescadores a gestionar ese residuo para que, cuando llegue a tierra, tenga una segunda vida”. En el acto también han participado Antonio Moya, de Asopesca; Carmen Avilés, jefa del Servicio de Pesca de la Delegación de la Junta; Adrián Aguilar y Cristina Gómez, de Vertidos Cero; y Alfredo Peña, representante de CCEP del área sur. En total, se están fabricando 15 bancos de forma artesanal con entre un 30 por ciento y un 50 por ciento de plástico no PET, un material cuyo origen son residuos marinos. Otros destinos como Gijón, Llanes, Muros, Santa Uxia de Ribeira, Bueu, Punta del Moral, Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría, Marbella, Caleta de Vélez, Garrucha, Andratx, Isla de El Hierro y Santoña también cuenta con un banco de este tipo. Cada uno de estos bancos tiene una longitud máxima de dos metros y 67 centímetros y cuenta con un ancho de 45 centímetros. Su color es azul-verdoso, reflejo de los residuos de los que está hecho, su forma evoca el oleaje marino y su estructura es de acero inoxidable y tablas compuestas al 100% por plásticos reciclados. 5.200 kilos de basura marina recogida en los mares ‘Mares Circulares’ ahora ha logrado dar una segunda vida al plástico no PET, como restos de redes, nasas, bolsas o film muy degradado y mezclado que se encuentra en nuestros mares y océanos, y que es necesario reciclar. Su reutilización ya es posible gracias a una tecnología pionera impulsada en colaboración con Asociación Vertidos Cero, AIMPLAS, (Instituto tecnológico del plástico de Valencia) y Plàstic Preciós, ONG experta en la concienciación de la economía circular y el reciclaje de plástico; en el marco de este proyecto. Para elaborar estos bancos, se han procesado unos 5.200 kilos de basura marina recuperados del mar en lo que va de año. “Este material se ha obtenido gracias del esfuerzo de los pescadores. Todos ellos son voluntarios que realizan un sobreesfuerzo para separar el residuo en la embarcación, llevarlo a tierra, volcarlo y que ese residuo sea convenientemente gestionado”, destaca Estíbaliz López-Samaniego, directora de proyectos de la Asociación Vertidos Cero. Para el proceso de fabricación de los bancos, AIMPLAS recibe la mezcla de plásticos desde los puertos, lo acondiciona y lo tritura, fase en la que pasa a la ONG Plàstic Preciós, que lo transforma en planchas y elabora de manera artesanal un banco que contiene un 30% de plástico marino, aproximadamente 13,5 kilos. Este procedimiento facilita seguir la trazabilidad del material utilizado en su fabricación a través de un código QR incorporado en el propio banco. ‘Mares Circulares’ en cifras ‘Mares Circulares’ es una iniciativa impulsada por Coca-Cola en España y Portugal, cofinanciado por The Coca-Cola Foundation, que trabaja alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y muy especialmente con el ODS 12 – producción y consumo responsables -, el ODS 14 – vida submarina- y el ODS 17 – generación de alianzas para el desarrollo sostenible- En ese sentido, cuenta con la colaboración de las ya mencionadas asociaciones Chelonia y Vertidos Cero, así como la de la Fundación Ecomar y Liga para a Protecção da Natureza (LPN), así como la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ‘Mares Circulares’ arrancó en 2018 y en términos globales, se ha contado con la ayuda de 23.319 voluntarios que han formado parte del programa y con la colaboración de más de 1.100 ayuntamientos, entidades públicas y privadas que han apoyado iniciativas desarrolladas en diferentes municipios. Además, se han realizado actividades de formación y sensibilización a 63.669 personas en jornadas de divulgación, se han premiado 12 estudios científicos y cuatro startups. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

