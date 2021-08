Deportes Bandera de la ciudad a AM Team como embajadoras de Almería domingo 08 de agosto de 2021 , 19:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los concejales Juanjo Segura y Juanjo Alonso acuden al torneo Arena 1000 para homenajear al equipo femenino que se ha proclamado tres años campeón de Europa de balonmano playa





Los deportistas almerienses no paran de dar alegrías en forma de medallas en diferentes campeonatos. Y uno de los más laureados en los últimos tiempos es el equipo AM Team Femenino, campeón de Europa de Balonmano Playa. Tres veces ya se ha alzado con el título europeo, en 2017, 2019 y 2021 siento las auténticas líderes de esta disciplina en Europa.



Por eso, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, se han desplazado hasta la playa de El Palmeral, donde se celebra el torneo Arena 1000, para rendirles un homenaje en nombre de toda la ciudad, entregarles una Metopa y una bandera de Almería.



Juanjo Segura afirma que “las jugadoras de AM Team son unas auténticas embajadoras de Almería, que no paran de tener éxitos deportivos. Una vez que se han reanudado las competiciones en 2021, han seguido por la senda de los éxitos, y además del Campeonato de Europa, han ganado en la Copa de España, y en dos de los tres torneos del Arena 1000, en Orihuela (Alicante) y en Nazaré (Portugal). Queremos que lleven consigo la bandera de Almería y la desplieguen orgullosas cuando logren nuevos triunfos”.



Además, el concejal recuerda que “la calidad del equipo se refleja en que seis de sus jugadoras forman parte de la selección española de balonmano playa y 10 de las 12 jugadoras han vestido alguna vez la camiseta de la selección española”. Los dos concejales han felicitado a las jugadoras y a todo el equipo AM TEAM que preside Agustín Collado, con las que se han realizado una fotografía, con la bandera de Almería.





Ha sido uno de los momentos más emocionantes de la segunda jornada del torneo Arena 1000 de Almería que se celebra el fin de semana en la playa de El Palmeral, con la participación de 120 equipos y la presencia de más 3.000 personas entre jugadores, técnicos y acompañantes. Organizado por la Federación Española de Balonmano, cuenta con el patrocinio del Patronato Municipal de Deportes y la Diputación de Almería.



En las seis pistas creadas en la playa de El Palmeral, una de ellas con grada, se están viendo jugadas espectaculares, a la vez que partidos muy emocionantes. Mañana, domingo, concluye esta competición que une deporte, turismo y beneficios económicos para los negocios de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

