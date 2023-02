Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Bellavista contará con un edificio polivalente de 377.000 euros viernes 24 de febrero de 2023 , 20:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy el proyecto, redactado por la mercantil Castillo Miras Arquitectos, de las obras de la nueva sala polivalente deportiva en la barriada de Bellavista, con un presupuesto base de licitación de 377.472,31 euros y un plazo de ejecución de doce meses El nuevo edificio municipal en el barrio de Bellavista tiene como misión principal el dotar al barrio de una sala polivalente deportiva. Este espacio principal estará completado por un pequeño despacho y una zona de vestuarios y aseos que dotarán a la sala principal de los servicios necesarios para su uso. “En el pleno corazón del barrio, el edificio no solo vendrá a completar la dotación deportiva allí existente, también a dotar al barrio de espacios en los que poder organizar y desarrollar sus actividades. Un proyecto que viene a cumplir el compromiso municipal adquirido con el barrio y los vecinos”, ha destacado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz municipal, Ana Martínez Labella. El edificio, construido con un volumen muy sencillo, contará con una superficie total de 162,29 m2 y útil de 135,45 m², ocupando parte de la parcela sin uso, calificada dentro de Dotaciones Sistemas y Espacios Libres como D (Equipamiento Deportivo), se encuentra junto a la plaza Homero y la pista multideportiva. La superficie total de la parcela en la que se ubica el proyecto es de 3.176 metros cuadrados. Para el desarrollo del proyecto se ha tomado una zona en el extremo sur de la parcela de unos 505 metros cuadrados. El cuadro de superficies útiles y construidas del que será nuevo edificio municipal es el siguiente: · Acceso 10.01 m² · Sala Polivalente deportiva 93.45 m² · Despacho 11.13 m² · Paso a vestuarios y aseo 3.26 m² · Aseo-vestuarios mujeres 7.03 m² · Aseo-vestuarios mujeres 6.38 m² · Aseo-vestuarios adaptado 4.19 m² Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

