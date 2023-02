Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento destina 2,2 millones a rehabilitar el edificio de El Patio viernes 24 de febrero de 2023 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consistorio espera ahora la aprobación definitiva de la subvención otorgada por la Junta para licitar unas obras que cuentan con un plazo de ejecución de siete meses El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en el seno de la Junta de Gobierno Local y a propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras, el proyecto de rehabilitación integral del edificio El Patio, en el barrio de Pescadería, con un presupuesto base de licitación de 2.266.605,34 euros y un plazo de ejecución de algo más de siete meses (219 días). Pendiente ahora de la resolución de la concesión de la subvención de la Junta de Andalucía que permitirá, junto a fondos municipales, afrontar esta actuación, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz municipal, Ana Martínez Labella, ha destacado este nuevo que pone definitivamente ya en línea de salida la licitación y ejecución de estos trabajos, recordando como desde el desalojo del inmueble, ocurrido entonces en 2017, “el Ayuntamiento de Almería ha venido actuando, primero apuntalando el edificio, realojando a los afectados y ahora su rehabilitación, encontrando el apoyo de la Junta de Andalucía en la obtención de la financiación necesaria para afrontar las obras”. Martínez Labella ha enumerado las obras a ejecutar como parte de este proyecto y que incluye, entre otras actuaciones: · La demolición de las pasarelas de acceso a las viviendas que se encuentran en voladizo, al igual que los balcones, y de la cubierta inclinada acabada en teja roja, por el mal estado de las mismas. · Ejecución de las nuevas pasarelas de acceso apoyadas al suelo mediante pilares y vigas nuevas y ejecución de la nueva cubierta inclinada acabado panel teja rojo. · Mejora de la evacuación de pluviales. · Saneado y pintado de la envolvente del edificio y reparación puntual de los armarios de contadores de agua. · Demolición de las escalinatas del patio interior que se encuentran destrozadas para volver a ejecutarlas a nivel. El edificio, que entre viviendas y locales cuenta con 115 inmuebles registrados, está situado entre la Avenida del Mar, y las calles Juan Goytisolo, Las Llanas y Las Algas. Consta de dos bloques en formas de U que confinan un espacio central que sirve de patio interior a dos niveles, con dos escaleras, una a cada lado, para subir el desnivel. Cada bloque está formado por planta baja + 4 plantas a excepción de la parte central del bloque 1 (izquierda), que da hacia la Calle las Algas que tiene una planta menos, siendo entonces planta baja + 3 plantas. Cuenta con tres elementos de comunicación (escaleras) entre las plantas. Dos en los vértices de la U del bloque1 y uno en mitad del bloque 2. Las cubiertas, inclinadas, con acabado en teja y en muy mal estado, serán demolidas de forma integral y se procederá a su reconstrucción. Una actuación “integral y ce gran envergadura”. ha recordado Martínez Labella, con la que el Ayuntamiento vendrá a dar solución a la situación de numerosas familias, muchas de ellas que deberán ser realojadas en el momento de la ejecución de los trabajos, siendo esta también parte de la actuación contenida en el ámbito de ejecución del proyecto sobre el inmueble. Se trata, como ha vuelto a recordar la portavoz municipal, "de una de las tres actuaciones que, junto a las obras de remodelación del entorno de Torreones y la rehabilitación del conjunto de vivienda municipales de la calle Estrella Polar, el Ayuntamiento presentó al programa de subvenciones de la Junta de Andalucía para el fomento de la regeneración y renovación urbana y que supondrá la inversión conjunta de más de tres millones de euros Ampliación contratos de obras En el Orden del Día de la Junta de Gobierno que hoy ha presidido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se ha incluido también para su aprobación la ampliación de los plazos de ejecución de los contrato de obras de dos actuaciones actualmente en marcha: el aparcamiento provisional en la Calle Antonio Vico y la remodelación y mejora de la Calle Marcos. El primero de los plazos se amplia en 75 días, de manera que el plazo de ejecución se extenderá hasta el próximo 24 de abril de 2023. El segundo de los proyectos amplía el plazo de ejecución en 20 días, de manera que el nuevo plazo de ejecución se lleva hasta el próximo 28 de marzo de 2023. En ambos casos esta ampliación se justifica en circunstancias moratorias que no obedecen a causas imputables al contratista y sin que dicha ampliación suponga coste alguno. La portavoz municipal, Ana Martínez Labella ha explicado que “las circunstancias moratorias obedecen, en el caso de la calle Marcos, a las actuaciones arqueológicas derivadas de los trabajos de infraestructura y, en el caso del aparcamiento, un retraso en el suministro de piedra natural con la que se ejecutan los gaviones incluidos en este proyecto”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.