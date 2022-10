Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Berja muestra su solidaridad en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama jueves 20 de octubre de 2022 , 11:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cientos de personas se han unido a la Marcha Pon el Rosa en tu vida desde la Plaza de la Constitución noticiasdealmería.com Desde la Plaza de la Constitución ha salido la marcha en la que han participado cientos de personas para recorrer la calle Faura, Granados, Avenida Manuel Salmerón para finalizar en la Plaza de la Constitución donde el alcalde de Berja, José Carlos Lupión; la concejala de Salud y Familia, Beatriz Rodríguez, han pronunciado un discurso junto a Carolina Verde, voluntaria de la Junta Local de Aecc en Berja, quien ha leído un manifiesto con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. El primer edil ha recordado a todas aquellas personas que sufren esta enfermedad “que no están solas y que deben seguir luchando, que lo van a vencer y que merecen ser felices, con actividades como estas apoyamos a esta asociación que trabaja de forma altruista y lucha para conseguir fondos para la investigación, para que continúe y consigamos erradicar esta enfermedad”. Por su parte, la concejala Beatriz Rodríguez, ha destacado la importancia del “diagnóstico precoz, no olvidarnos de ir a nuestras revisiones, a nuestra mamografías, nuestra autopalpación y si nos notamos cualquier cosa debemos consultar con nuestro médico y no dejarlo para otro día por miedo”. La recaudación obtenida a través de los dorsales solidarios y de la venta de merchandising se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer. Al finalizar la marcha también se han sorteado varios lotes de productos donados por las farmacias del municipio, que también han colaborado durante estos días en la venta de dorsales. El objetivo de esta marcha ha sido concienciar a todas las mujeres de la importancia de prevenir el cáncer de mama, transmitir un mensaje positivo a quienes la padecen y sensibilizar a la población de la importancia de continuar invirtiendo en investigación. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

