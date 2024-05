Economía Ampliar Bilbao se suma a los Citys de Cosentino en España La firma almeriense abre su primer showroom en el País Vasco ubicado en Plaza Euskadi lunes 20 de mayo de 2024 , 12:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cosentino, compañía líder global en la producción de superficies sostenibles para la arquitectura y el diseño, abre un nuevo “City” continuando su apuesta por este innovador modelo de espacios expositivos ubicados en el centro de las principales ciudades del mundo. Tras Madrid, Barcelona, Mallorca y Málaga, Bilbao se une a la red de “Citys” de la firma en España para ofrecer a arquitectos, proyectistas, interioristas, diseñadores, así como a los consumidores finales, la oportunidad de ver la amplia gama de aplicaciones de sus superficies Silestone®, Dekton® y Sensa by Cosentino®. Abierto al público desde el pasado miércoles 15 de mayo, el showroom está localizado en Plaza Euskadi, en el local de la calle Ramón Rubial, 4 (antigua cafetería Sanwicoffee), a los pies de la Torre Iberdrola diseñada por el arquitecto César Pelli. Asimismo, el edificio donde se emplaza el showroom es una obra singular de OAB (Carlos Ferrater) y Katsura Arquitectura. Con una superficie total de 330m2 distribuidos en diferentes áreas, el “Cosentino City Bilbao”, cuyo evento de inauguración oficial se celebrará en próximos meses, aspira a convertirse desde ya en espacio de referencia y punto de encuentro para los profesionales del diseño y la arquitectura. Un lugar dinámico y abierto que desarrollará una completa agenda de eventos, jornadas showcookings y presentaciones con el objetivo de vincular el mundo de la arquitectura y el diseño, con otros ámbitos como la gastronomía, el arte o la cultura. Todo ello, manteniendo su naturaleza de propuesta expositiva y colaborativa en la que tanto profesionales como particulares pueden conocer las últimas novedades de Cosentino en sus diferentes aplicaciones -que incluyen encimeras, fachadas, pavimentos, revestimientos o aplicaciones de baño-, al mismo tiempo que disponen de una amplia biblioteca de soluciones de interiorismo y arquitectura para desarrollar cualquier tipo de proyecto. En la gestión y adecuación del local, Cosentino ha contado con la colaboración de la firma bilbaína Cembrero Servicios Inmobiliarios, y de la compañía riojana JMC Interiorismo y Obra como contratista general. Por su parte, el trabajo de interiorismo y diseño del “City” ha sido desarrollado por el equipo interno de Diseño de Cosentino, y en su decoración han participado empresas como la alavesa Mármoles del Nervión; Blux y Biar Lighting en la iluminación y luces técnicas; PIU Design; Planika; o Interaltea. Con esta apertura la firma almeriense consolida su apuesta por Euskadi dónde, con presencia propia, lleva más de dos décadas de actividad comercial a través de los almacenes o “Centers” de Lemoa, ubicado en Barrio Zubieta, 12 y abierto en 2002, y el “Center” de Oiartzun en Donosti, abierto también en el mismo año. Ahora con este “City”, la compañía da un paso más en su compromiso con sus clientes, colaboradores y socios vascos, ya que este showroom no solo atenderá a los profesionales bilbaínos, sino que está abierto y disponible para clientes y profesionales de todo el País Vasco. De la misma forma, a nivel global, Bilbao evidencia la continuidad de la apuesta estratégica de Cosentino por la expansión de este pionero modelo de showroom experiencial. Cabe recordar que solo el año pasado, la compañía abrió hasta 9 “Citys” o showrooms nuevos por todo el mundo. En este 2024, y tras la inauguración del “City” de Melbourne (Australia) a finales de enero, Cosentino tiene previsto mantener un ritmo similar de aperturas en ciudades como Oporto, Manchester, Ciudad de México o Múnich, entre otras, a nivel internacional. En España, tras Bilbao, este año están previstas nuevas aperturas en Almería y Alicante. Con Bilbao, Cosentino cuenta actualmente con 32 instalaciones de este tipo ubicadas en las ciudades de Sídney, Singapur, Nueva York, San Francisco, Toronto, Montreal, Milán, Londres, Madrid, Dubái, Miami, Los Ángeles, Barcelona, Tel Aviv, Ámsterdam, Chicago, Mallorca, Atlanta, París, Estocolmo, Tokio, Málaga, Washington D.C., Boston, Seattle, Vancouver, Amberes, Estambul, Lisboa, Sao Paulo, Melbourne y Bilbao. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.