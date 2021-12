Deportes Blanca Daza, de la EDM Stella Maris, se convierte en campeona de España de base 3 viernes 17 de diciembre de 2021 , 19:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La escuela deportiva municipal participó en Pamplona en la cita donde compitieron más de 1.700 deportistas de todo el territorio nacional Pamplona acogió recientemente el Campeonato Nacional donde han participado gimnastas de todo el territorio en modalidad femenina y masculina. En concreto, más de 1.700 participantes de diferentes clubes con el objetivo de alcanzar el éxito. En el evento se cumplió con todas las medidas de seguridad sanitarias por la covid-19. Hasta la ciudad navarra se presentó también la escuela deportiva municipal Stella Maris de gimnasia artística, dirigida por su entrenadora Blanca Barrera. Allí, compitieron las categorías base, que es la cuna que forma a los que alcanzan la vía olímpica, la máxima categoría de gimnasia en la Federación Española. La deportista Blanca Daza logró el título de Campeona de España en Base 3 y, el equipo se trajo a Almería las diferentes medallas por aparatos. Irene Hernández, por su parte obtuvo la medalla de plata en barra en Vía Olímpica 8. La campeona nacional, Blanca Daza obtuvo el metal de plata en asimétricas base 3 y una beca de la Federación Española de Gimnasia. Por último, Celia García se colgó la medalla de bronce en asimétricas de Vía Olímpica 2. Por su parte, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado al club “por los éxitos cosechados en el Campeonato de España, es fruto del trabajo que se realiza a diario por parte del equipo técnico con sus alumnas, que están dejando huella en cada evento al que acuden”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

