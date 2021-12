Opinión Haciendo historia en el corazón de Almería Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 19 de diciembre de 2021 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Alcazaba de Almería y su entorno forman un conjunto histórico y monumental sobre el promontorio que domina el puerto y la ciudad que, sin duda, es único en Andalucía y España. Una seña de identidad urbana que sigue conservando el testimonio vivo del paso de todas las generaciones que han habitado, gobernado y cultivado el corazón histórico de Almería durante siglos, y que merece el esfuerzo inversor de todas las administraciones. Ahora, por primera vez, Almería ha encauzado una actuación verdaderamente ambiciosa, integral y transformadora de la Alcazaba y su entorno. El reciente anuncio de la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia Pozo, de destinar una partida de más de siete millones de euros del Mecanismo para la Recuperación y la Resilencia (MRR) a una actuación integral sobre el conjunto monumental constituye, sin duda alguna, la noticia más importante nunca generada en torno al futuro y conservación de esta joya del patrimonio histórico almeriense. Con los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía, Almería estaba lejos de las inversiones. Pero ahora, con el gobierno de Juanma Moreno, todos somos conscientes de lo que supone para Almería que la Junta de Andalucía apueste firmemente por nuestra ciudad. Y apostar por Almería es demostrar que, además de en el corazón, se lleva a Almería en los boletines oficiales. Por fin una administración trata con respeto a esta seña de identidad de nuestra ciudad y a este símbolo para todos los almerienses a lo largo de los siglos. Y es que mejorar la Alcazaba y su entorno no es solamente una cuestión de gestión o de política. Para cualquier alcalde de Almería es, además, un deber. Y en este sentido el Ayuntamiento también ha puesto en marcha la actuación más ambiciosa que jamás se ha puesto en marcha a los pies de la Alcazaba, que es el Jardín Mediterráneo de La Hoya. Una actuación urbanística que integra el espacio, el patrimonio y el paisaje en un eje de actuación que unirá a la reforma de la Plaza Vieja, San Cristóbal, el Mesón Gitano y la limpieza visual de los accesos a la fortaleza. Estamos, me atrevo a decirlo, ante el inicio de un proyecto de desarrollo de un conjunto urbano histórico y monumental único en Andalucía y España. Una seña de identidad urbana que va a convertirse en un motivo de orgullo para los almerienses y de interés para todo el que venga a Almería. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 257 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)