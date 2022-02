Capital Bomberos de Almería organiza la I ‘Carrera del Fuego’ lunes 21 de febrero de 2022 , 20:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el Ayuntamiento se viene a apoyar esta prueba que fomenta buenos hábitos, el deporte, la salud, y tiene fines solidarios Las calles del centro y Casco Histórico de Almería serán escenario el próximo sábado, 26 de febrero de la celebración de la ‘I Carrera Bomberos Almería Ciudad. Carrera del Fuego’, organizada por el Cuerpo de Bomberos de la capital y la Asociación deportivo-cultura Bomberos de Almería, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, y que tiene la peculiaridad de que se llevará a cabo por la noche. Esta carrera nace con intención de quedarse, y convertirse en una de las más emblemáticas que se celebren en la ciudad, según ha trasladado el presidente de la Asociación de Bomberos de Almería, José Ramón Sánchez, en la presentación de esta prueba, acompañado en la misma por la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, y el Jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, Francisco Bretones. Un proyecto que empezó a tomar forma tiempo atrás y que ahora se materializa como parte de los objetivos que esta Asociación se ha marcado “creando un evento representativo del Cuerpo y para la ciudad, que pudiéramos además celebrar próximo a nuestro patrón, San Juan de Dios, el 8 de marzo”, ha explicado el presidente de la Asociación. “Queremos que los almerienses hagan suya esta carrera y se convierta en un elemento más de nuestra participación dentro de la sociedad almeriense, que tan identificada se siente con este Cuerpo”, ha referido Sánchez Ruiz, agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento de Almería, en sus diferentes áreas, así como de los patrocinadores que se han sumado a esta cita. Una carrera que a su vertiente deportiva une un componente social y lúdico, incluyendo en su organización la celebración de una muestra de vehículos, que quedará instalada en la Plaza de las Velas y que servirá para dar a conocer algunos de los medios materiales que emplea el Cuerpo de Bomberos en la prestación diaria de sus servicios, o la celebración de un concierto, en el mismo lugar, una vez concluya la ceremonia de entrega de trofeos disputada la carrera. La concejala de Seguridad y Movilidad, Maria del Mar García Lorca, ha animado a los almerienses a participar en esta prueba, que alcanza ya en su inscripción la cifra de un millar de corredores, pudiendo participar, en todas las edades, en cualquiera de las dos distancias, 5 kilómetros y 10 kilómetros. “Desde el Gobierno municipal queremos dar un apoyo total a este tipo de iniciativas que fomentan buenos hábitos, el deporte, la salud, y que además se caracteriza por sus fines solidarios, por lo que nos parece una buena oferta de ocio saludable y con una gran repercusión en la sociedad", ha destacado García Lorca. El precio de inscripción se ha establecido en 10 euros y parte de los beneficios generados por la inscripción será destinado para donación a organizaciones benéficas sin ánimo de lucro, como recoge la Asociación en sus estatutos. Recorrido Para esta primera edición de la ‘Carrera del Fuego’ se ha diseñado un recorrido por las calles más céntricas, apto para todos los niveles y edades. Un trazado, con saldia y meta en la Avenida Reina Regente, que cuenta con una distancia mínima de 5 Km, al que habrá que dar dos vueltas en el caso de quienes se inscriban para participar en ella lo hagan en la prueba de 10 Km. Desde Reina Regente, el itinerario de la carrera seguirá por Paseo de Almería, Puerta Purchena, calle Granada, Avenida Vilches, Paseo de la Caridad, Regocigos, Antonio Vico, Pósito, calle Almanzor, San Juan, Parque Nicolás Salmerón hasta alcanzar de nuevo Reina Regente. Las inscripciones para participar en la prueba, hasta un máximo de 1.200 participantes, puede realizarse a través de la página www.cruzandolameta.es. En la misma web se puede consultar la relación de categorías en las que se pueden realizar las inscripciones. Exposición vehículos y música El día de esta carrera, 26 de febrero, desde las 16.00 horas, dos vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento quedarán expuestos en la Plaza de las Velas, punto en el que se podrá recoger el dorsal y la bolsa que se entregará a cada corredor participante. Concluida la prueba y tras la entrega de los premios, también en la Plaza de las Velas, el grupo Los Vinilos ofrecerá un pequeño concierto, a partir de las 21.00 horas, como colofón a esta jornada deportiva y lúdica impulsada por la Asociación de Bomberos de Almería Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

