Almería Bomberos del Poniente dan la bienvenida a la festividad del beato Fray Leopoldo de Alpandeire sábado 06 de febrero de 2021 , 18:21h



Con motivo de la festividad de Fray Leopoldo de Alpandeire, los Bomberos del Poniente dieron en la tarde de ayer la bienvenida a las ya tradicionales jornadas de puertas abiertas, que se celebran los días 6,7,8 y 9 de febrero, en la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias. El presidente del Consorcio de Bomberos del Poniente y concejal de Gobierno Interior, Promoción Cultural y Deportiva del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez, asistió al emotivo acto donde agradeció la colaboración del cuerpo de bomberos con el traslado del beato de sala. Asimismo, el concejal aseguró que la Hermandad cumplirá con todas las medidas de seguridad para que el ciudadano pueda venerar al beato en estos cuatro días. La hermana mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias, Encarna Gallardo, dio las gracias al concejal por su asistencia y a los bomberos por la cooperación en este día tan señalado, a los que obsequió con una placa y detalles del beato. La hermana mayor aseguró que se cumplirá con todo el protocolo de seguridad. El horario de visita será de 10.30 a 13 horas y de 16.00 a 18.00 horas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

