Provincia Bomberos del Poniente no fallan a su cita con los más pequeños del Hospital del Poniente viernes 31 de diciembre de 2021 , 08:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aunque no han podido visitarlos por protocolo COVID, si han dejado la magia con sus regalos El Consorcio de Bomberos del Poniente ha visitado el Hospital del Poniente para hacer entrega a Pedro Acosta Robles, Director-Gerente de la Agencia Sanitaria Poniente y a Consuelo Artero, Directora de Enfermería, de regalos para los niños ingresados en el área pediátrica, con el objetivo de animarlos en unas fechas tan señaladas. Esta actividad pretende llevarles la magia de la navidad de la mano de un colectivo que tanta admiración despierta entre los más pequeños, y hacerles olvidar por unos instantes que están ingresados. En esta ocasión por protocolo COVID, no ha se he podido hacer la entrega en persona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

