Capital Almería ve la necesidad de garantizar el trasvase Tajo-Segura jueves 30 de diciembre de 2021 , 19:09h Escucha la noticia El 2º teniente de alcalde, Juan José Alonso, ha acompañado a los consejeros de agricultura de Andalucía y Murcia en su visita a la cooperativa agrícola CASI donde han defendido la llegada de agua a Almería, Murcia y Alicante "Desde el Ayuntamiento de Almería seguiremos insistiendo en la necesidad de garantizar y consolidar el Trasvasae Tajo-Segura como fuente de suministro hídrico estratégico para el futuro, no ya de Almería, sino de todo el sureste español". Así lo ha defendido este jueves el segundo teniente de alcalde, Juan José Alonso, en la visita a la cooperativa agrícola CASI. Alonso, junto al concejal delegado de Agricultura, Juan José Segura, ha acompañado a los consejeros de Agricultura de Andalucía y Murcia, Carmen Crespo y Antonio Luengo, respectivamente, al recorrido que han hecho por una de las alhóndigas más importantes de la provincia. Almería se suma a todas las provincias del sureste de cara a crear un frente común para frenar las intenciones e iniciativas del Gobierno central, ha subrayado Alonso. No en vano, ha señalado que los planes del Ejecutivo de Sánchez "no son de recibo, dado que pretende reducir los 38 hm³ mensuales que llegan a Almería, Murcia y Alicante, a 27 hm³". Un "desatino" cuando el agua que se pretende cortar "genera diariamente oportunidades de crecimiento, riqueza y bienestar a miles de familias" a través de una infraestructura y un modo de producción que ha ayudado a cohesionar y vertebrar el territorio permitiendo, ha dicho Alonso, que el sureste español "se convierta en líder europeo en la exportación de frutas y hortalizas". "Cada gota de agua que llega se convierte en riqueza, en puestos de trabajo, bienestar y futuro para Almería", ha remarcado el segundo teniente de alcalde, que, alejado de "guerras por el agua o luchas entre territorios", defiende "la solidaridad, el progreso y el bienestar de todas las provincias españolas". Alegaciones conjuntas de Murcia y Andalucía Las consejerías de Agricultura y Murcia han denunciado, en esta línea, la reducción de llegada de agua del trasvase Tajo-Segura, que en 2027 supondrá la disminución de 100 hm³ a Andalucía, Murcia y parte de la Comunidad Valenciana. Así lo ha recalcado la consejera Carmen Crespo, que ha explicado en las instalaciones de CASI cómo "Andalucía y Murcia han presentado alegaciones conjuntas frente a este estudio de reducción de agua del trasvase que supone el desarrollo económico y el futuro de estas dos comunidades hermanas". Producción eficiente del tomate En CASI y de la mano del presidente, Antonio Bretones, y de su vicepresidenta, Bienvenida Pascual, además de otros miembros de la junta directiva de la cooperativa, los consejeros, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, y las delegadas territoriales de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín y Raquel Espín, respectivamente, los consejeros han tenido oportunidad de conocer las instalaciones que en el barrio capitalino de El Alquián tiene la cooperativa San Isidro. Una cooperativa que es "referente" en cultivo y a la que "hay que apoyar y ayudar frente a aquellos terceros países que no pagan aranceles como deben". En CASI como en el resto de Almería "se hace tomate de forma muy eficiente", ha dicho la consejera Crespo, que va a solicitar a Bruselas los datos de esos terceros países para que los productores andaluces no se vean "en desigualdad de condiciones".

