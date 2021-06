Capital Bomberos y policias juran sus cargos en la capital lunes 07 de junio de 2021 , 18:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Cinco sargentos de Bomberos y cuatro subinspectores y tres oficiales de Policía Local juran sus nuevos cargos ante el alcalde



La Casa Consistorial ha sido escenario este lunes de la toma de posesión de cinco sargentos de Bomberos, cuatro subinspectores de Policía Local y tres nuevos oficiales de Policía Local, que han jurado sus nuevos cargos ante el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el concejal delegado del Área de Función Pública, Juan José Alonso, además de ante el superintendente jefe de Policía Local, Jorge Quesada, y el jefe del servicio de extinción de incendios, Francisco Bretones.



El regidor ha dado la enhorabuena a los doce funcionarios que han promocionado, les ha deseado lo mejor en su nuevo puesto y ha aprovechado para destacar el deber de servicio público de quienes trabajan en el Ayuntamiento de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.